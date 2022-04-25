https://uz.sputniknews.ru/20220425/belarus-narastit-postavki-uzbekistanskoy-produktsii-v-stranu-24182566.html
Беларусь нарастит поставки узбекистанской продукции в страну
Беларусь нарастит поставки узбекистанской продукции в страну
Премьер-министр Беларуси Головченко: необходимо принять решение, как нарастить обороты поставок продукции из Узбекистана.
2022-04-25T11:22+0500
2022-04-25T11:22+0500
2022-04-25T11:24+0500
политика
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узбекистан
поставки
оборот
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Беларусь заинтересована в наращивании поставок узбекистанской продукции, особенно в условиях "ограничений со стороны коллективного Запада", заявил белорусский премьер министр Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.Головченко отметил, что в первую очередь речь идет о пряже, металлах, овощах и продуктах питания в целом, спрос на которые в Беларуси стабилен и очень высок.Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что необходимо принять решение о том, как именно стоит наращивать товарооборот между двумя странами.По его мнению, необходимо создать опорные торгово-логистические центры для того, чтобы можно было эффективно использовать систему грузоперевозок.
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беларусь, узбекистан, поставки, оборот
Беларусь нарастит поставки узбекистанской продукции в страну
11:22 25.04.2022 (обновлено: 11:24 25.04.2022)
Премьер-министр Беларуси Головченко: необходимо принять решение, как нарастить обороты поставок продукции из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
Беларусь заинтересована в наращивании поставок узбекистанской продукции, особенно в условиях "ограничений со стороны коллективного Запада", заявил
белорусский премьер министр Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Головченко отметил, что в первую очередь речь идет о пряже, металлах, овощах и продуктах питания в целом, спрос на которые в Беларуси стабилен и очень высок.
Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что необходимо принять решение о том, как именно стоит наращивать товарооборот между двумя странами.
"Это могут быть и торговые дома, и транспортно-логистические центры. Сейчас существуют определенные недоработки – мы и наши операторы часто теряем деньги из-за несбалансированных перевозок", - заявил Головченко.
По его мнению, необходимо создать опорные торгово-логистические центры для того, чтобы можно было эффективно использовать систему грузоперевозок.
"Транспорт должен уходить заполненным из Беларуси в Узбекистан и точно также возвращаться обратно", - выделил белорусский премьер.