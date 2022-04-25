https://uz.sputniknews.ru/20220425/belarus-narastit-postavki-uzbekistanskoy-produktsii-v-stranu-24182566.html

Беларусь нарастит поставки узбекистанской продукции в страну

Беларусь нарастит поставки узбекистанской продукции в страну

Премьер-министр Беларуси Головченко: необходимо принять решение, как нарастить обороты поставок продукции из Узбекистана.

2022-04-25T11:22+0500

2022-04-25T11:22+0500

2022-04-25T11:24+0500

политика

беларусь

узбекистан

поставки

оборот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/19/24182236_0:24:2870:1638_1920x0_80_0_0_930fca9cbe3a0b2dc313917daa5e318a.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Беларусь заинтересована в наращивании поставок узбекистанской продукции, особенно в условиях "ограничений со стороны коллективного Запада", заявил белорусский премьер министр Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.Головченко отметил, что в первую очередь речь идет о пряже, металлах, овощах и продуктах питания в целом, спрос на которые в Беларуси стабилен и очень высок.Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что необходимо принять решение о том, как именно стоит наращивать товарооборот между двумя странами.По его мнению, необходимо создать опорные торгово-логистические центры для того, чтобы можно было эффективно использовать систему грузоперевозок.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, узбекистан, поставки, оборот