https://uz.sputniknews.ru/20220425/c-500-zapustili-v-seriynoe-proizvodstvo-24197267.html

C-500 запустили в серийное производство

C-500 запустили в серийное производство

Новейшая система ПВО поступит на вооружение российских войск в сроки, определенные гособоронзаказом.

2022-04-25T18:20+0500

2022-04-25T18:20+0500

2022-04-25T18:20+0500

россия

система пво с-500

пво

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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Начато серийное производство новейшей системы противовоздушной обороны ПРО С-500 ("Прометей"). Об этом сообщил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.Гендиректор "Алмаз-Антей" особо выделил, что система С-500 поступит на вооружение в сроки, определенные гособоронзаказом.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 км.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.

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система пво с-500, пво