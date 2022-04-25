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https://uz.sputniknews.ru/20220425/c-500-zapustili-v-seriynoe-proizvodstvo-24197267.html
C-500 запустили в серийное производство
C-500 запустили в серийное производство
Новейшая система ПВО поступит на вооружение российских войск в сроки, определенные гособоронзаказом.
2022-04-25T18:20+0500
2022-04-25T18:20+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Начато серийное производство новейшей системы противовоздушной обороны ПРО С-500 ("Прометей"). Об этом сообщил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.Гендиректор "Алмаз-Антей" особо выделил, что система С-500 поступит на вооружение в сроки, определенные гособоронзаказом.С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 км.Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.
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система пво с-500, пво

C-500 запустили в серийное производство

18:20 25.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне "Капустин Яр"
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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Новейшая система ПВО поступит на вооружение российских войск в сроки, определенные гособоронзаказом.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Начато серийное производство новейшей системы противовоздушной обороны ПРО С-500 ("Прометей"). Об этом сообщил генеральный директор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
"Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов. — Sputnik). С-500 по силам стать основой системы ВКО России", —цитирует Новикова РИА Новости.
Гендиректор "Алмаз-Антей" особо выделил, что система С-500 поступит на вооружение в сроки, определенные гособоронзаказом.
"Безусловным приоритетом для Концерна остается выполнение задач государственного оборонного заказа", - подчеркнул Новиков.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 км.
Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.
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