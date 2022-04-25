https://uz.sputniknews.ru/20220425/digital-holding-zaymetsya-tsifrovizatsiey-zdravooxraneniya-v-uzbekistane-24200688.html

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году.

2022-04-25T20:17+0500

2022-04-25T20:17+0500

2022-04-25T20:17+0500

общество

узбекистан

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Компании Digital Holding, "Мегафон", а также компания при министерстве здравоохранения Узбекистана "IT-Med" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации здравоохранения. Соглашение стороны подписали в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", сообщает РИА Новости.Digital Holding — это совместное предприятие "Мегафона", "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В его структуру входят телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon."Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг", - заявил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур. По его словам, у компании большой опыт в реализации подобных проектов в других странах. Поэтому она готова предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане.Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail. В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным смс-оповещением врачей.

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узбекистан, здравоохранение