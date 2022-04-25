https://uz.sputniknews.ru/20220425/emmanuel-makron-oderjal-pobedu-na-vyborax-prezidenta-frantsii-24178371.html

Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции

Голосование завершилось в 20.00 по местному времени, явка составила 63,23%.

2022-04-25T08:21+0500

2022-04-25T08:21+0500

2022-04-25T08:21+0500

в мире

президент

франция

эммануэль макрон

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон набрал во втором туре президентских выборов 58,55%.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское МВД по итогам подсчета 100% голосов.В свою очередь, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41,45%. Она признала поражение и заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.Явка избирателей на прошедших выборах составила 63,23%. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.Напомним, что в первом туре явка была низкой: 26% избирателей не пришли на выборы.Эммануэль Макрон после подсчета 97% голосов набрал 27,6%, Марин Ле Пен — 23,41%.Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон занял третье место. За него проголосовали 21,95%. Между тем в столичном регионе он занял первое место с результатом в 30,24%.Напомним, что во Франции президента избирают на пять лет.Читайте также:

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