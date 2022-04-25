https://uz.sputniknews.ru/20220425/inoprom-2022-v-tsifrax---infografika-24196866.html

"ИНОПРОМ-2022" в цифрах - инфографика

"ИНОПРОМ-2022" в цифрах - инфографика

В Ташкенте началась Международная выставка "ИННОПРОМ-2022". Коротко о мероприятии этого года и результатах прошлогодней экспозиции - в инфографике Sputnik.

2022-04-25T21:30+0500

2022-04-25T21:30+0500

2022-04-25T21:30+0500

инфографика

"иннопром"

ташкент

выставка

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Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр". Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. В ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.

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"иннопром", инфографика, ташкент, выставка