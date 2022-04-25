https://uz.sputniknews.ru/20220425/megafon-stanet-partnerom-proekta-po-sisteme-ekomonitoringa-v-tashkente-24199681.html

"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте

"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте

В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга.

2022-04-25T19:11+0500

2022-04-25T19:11+0500

2022-04-25T19:32+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский сотовый оператор "Мегафон" окажет содействие Ташкенту в реализации программ по охране окружающей среды. Компания подписала соглашение с хокимиятом столицы в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", передает РИА Новости."В ближайшее время в городе заработает комплексная система экомониторинга. Стороны договорились о совместной проработке проекта по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте", - сообщили в пресс-службе компании.По словам коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов "Мегафона" Эмина Антоняна, современные цифровые решения существенно упрощают задачу защиты окружающей среды. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, а также оперативно реагировать при ухудшении ситуации.Напомним, в регионах России действует аналитическая платформа "Мегафон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды – воздуха и воды. Кроме этого, платформа оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или смс. Платформа способна в автоматическом режиме оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе и помогает предотвращать экологические инциденты и аварийные ситуации."Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с "Мегафоном". Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с "Мегафоном" – логичное продолжение начатого", — заявил заместитель хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексей Хен.

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