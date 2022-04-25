https://uz.sputniknews.ru/20220425/megafon-zapuskaet-programmu-razvitiya-it-spetsialistov-uzbekistana-24200119.html

"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

"Мегафон" запускает программу развития IT-специалистов Узбекистана

Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования.

2022-04-25T19:41+0500

2022-04-25T19:41+0500

2022-04-25T19:41+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Российский сотовый оператор "Мегафон" и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Данный вид сотрудничества предполагает меморандум, подписанный на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия". Об этом сообщает РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участники программы смогут либо пройти стажировку, либо сразу приступить к работе над реальными проектами в команде "Мегафона".На сегодняшний день Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям, напомнил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олег Пекось. Если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году Узбекистан планирует довести число IT-специалистов до миллиона человек.Digital Holding — совместное предприятие российских "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком" и правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.Ucell — телекоммуникационная компания, пионер коммерческого использования стандарта 5G в Узбекистане. Услугами компании пользуется 7,4 миллиона абонентов.

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