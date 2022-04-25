https://uz.sputniknews.ru/20220425/pojar-na-neftebaze-v-bryanske-glavnoe-k-etomu-chasu--foto-i-video-24178814.html
Пожар на нефтебазе в Брянске: главное к этому часу — фото и видео
Пожар на нефтебазе в Брянске: главное к этому часу — фото и видео
Пламя видно из разных точек города. Очевидцы сообщают, что до этого слышали взрывы.
2022-04-25T08:56+0500
2022-04-25T08:56+0500
2022-04-25T08:56+0500
россия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21682842_0:103:1880:1161_1920x0_80_0_0_7544670c93d1370cd443d6f88bd646d5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Брянске загорелась нефтебаза "Дружба". ЧП произошло на Московском проспекте Фокинского района города, передает РИА Новости со ссылкой на областное МЧС.Местные жители выложили в соцсети фото и видео происходящего.По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар. Предполагается, что на территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом. По неофициальным данным, пожар не затронул жилых зданий.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/07/21682842_98:0:1783:1264_1920x0_80_0_0_4395beb12933351ac76aa1537223f9f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар
Пожар на нефтебазе в Брянске: главное к этому часу — фото и видео
Пламя видно из разных точек города. Очевидцы сообщают, что до этого слышали взрывы.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik.
В Брянске загорелась нефтебаза "Дружба". ЧП произошло на Московском проспекте Фокинского района города, передает РИА Новости
со ссылкой на областное МЧС.
Местные жители выложили в соцсети фото и видео происходящего.
По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар. Предполагается, что на территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом.
По неофициальным данным, пожар не затронул жилых зданий.