https://uz.sputniknews.ru/20220425/pojar-na-neftebaze-v-bryanske-glavnoe-k-etomu-chasu--foto-i-video-24178814.html

Пожар на нефтебазе в Брянске: главное к этому часу — фото и видео

Пожар на нефтебазе в Брянске: главное к этому часу — фото и видео

Пламя видно из разных точек города. Очевидцы сообщают, что до этого слышали взрывы.

2022-04-25T08:56+0500

2022-04-25T08:56+0500

2022-04-25T08:56+0500

россия

пожар

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Брянске загорелась нефтебаза "Дружба". ЧП произошло на Московском проспекте Фокинского района города, передает РИА Новости со ссылкой на областное МЧС.Местные жители выложили в соцсети фото и видео происходящего.По словам жителей, было слышно несколько взрывов, а затем начался пожар. Предполагается, что на территории нефтебазы загорелись резервуары с топливом. По неофициальным данным, пожар не затронул жилых зданий.

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пожар