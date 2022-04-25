https://uz.sputniknews.ru/20220425/psixolog-rasskazal-kak-nauchit-rebenka-s-udovolstviem-delat-to-chto-on-ne-xochet-24204496.html

Психолог рассказал, как научить ребенка с удовольствием делать то, что он не хочет

Психолог рассказал, как научить ребенка с удовольствием делать то, что он не хочет

Психолог рассказал о способах побудить детей охотно наводить порядок, чистить зубы и учить уроки.

2022-04-25T23:00+0500

2022-04-25T23:00+0500

2022-04-25T23:00+0500

это интересно

психолог

ребенок

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В эфире радио Sputnik Кыргызстан Кашкомбаев отметил, что дети будут легко и с удовольствием выполнять свои обязанности, если использовать психологические методы общения.Существуют три формы влияния на ребенка. Первая и самая популярная, но очень плохо работающая — приказы, когда родитель обращается к ребенку тоном, не терпящим возражений. Эта форма воспринимается зачастую как унижение, поэтому реакция следует не сразу и без желания. Вторая форма — убеждение. Родитель говорит: "Почистишь зубы — будешь здоровый и красивый" или "Ты ведь хороший, поэтому нужно слушать родителей". Эта форма влияния эффективна всего на 50%. Третья форма — внушение; как показала практика, это наиболее действенный способ влияния. Он выполняется в три шага. Первый — привлечение внимания ребенка, который, как правило, занят чем-то своим. В этом случае нужно подойти к ребенку, дотронуться до него или назвать по имени и четко произнести: "Я хочу тебе кое-что сказать". После этого необходимо в простой форме объяснить ребенку, что от него требуется. Например, "Почисти, пожалуйста, зубы". Третий шаг: нужно обязательно указать время: прямо сейчас, через минуту, через пять минут, объяснил специалист.По его словам, избежать конфликтных ситуаций с ребенком родителям также помогает небольшая хитрость."Если вы хотите попросить ребенка выполнить то или иное действие, пойдите на хитрость и предоставьте ему право выбора. Например: "Ты зубы почистишь сейчас или когда помоешь посуду?", "Ты выучишь уроки сейчас или когда вынесешь мусор?". Ребенок, как правило, выбирает первый вариант и с удовольствием делает то, что буквально вчера игнорировал", — сказал Кашкомбаев.Он подчеркнул, что такие формы общения помогут избежать многих конфликтных ситуаций в семье.

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психолог, ребенок