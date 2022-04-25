https://uz.sputniknews.ru/20220425/rasshirenie-lend-liza-dlya-ukrainy-pora-jech-mosty-24203756.html

Расширение ленд-лиза для Украины: пора жечь мосты

Расширение ленд-лиза для Украины: пора жечь мосты

Американцы процесс доставки оружия на фронт не контролируют.

2022-04-25T22:00+0500

2022-04-25T22:00+0500

2022-04-25T22:00+0500

украина

специальная военная операция россии в донбассе

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Безрассудное форсирование оружейных поставок киевскому режиму отражает стремление США и НАТО ослабить оборонный потенциал России ценой полного уничтожения украинской армии и ее мобилизационных ресурсов. Украина последовательно превращается в расходный материал и "сопутствующие потери" в геополитической борьбе коллективного Запада за мировой порядок, основанный на "гегемонии" Соединенных Штатов.Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев, и встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом афроамериканец Остин приветствовал еврея Зеленского нацистским бандеровским лозунгом, а в понедельник заявил, что целью "украинско-российской войны" является "ослабление России". В свою очередь Энтони Блинкен отметил, что Украина "добилась успеха" в этой войне.Заметны достижения киевского режима в финансовом плане – американцы объявили о выделении третьего за месяц пакета военной помощи Киеву на 700 млн долларов. Какие-либо военные успехи неочевидны – ВСУ два месяца обороняются, отступают, и несут огромные (невосполнимые) потери в живой силе и технике. Количество пленных украинских военнослужащих превышает 4000 тысячи человек, и постоянно растет.Вероятно, отсюда – сдержанное утверждение Остина: "Украина может выиграть войну", при наличии "правильного оборудования и правильной поддержки".До недавнего времени "правильными" для киевского режима считались "советские" танки, БМП и зенитные ракетные комплексы восточноевропейских стран НАТО (наследие Варшавского договора), а также технологически устаревшие американские ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin (или их европейские аналоги).Переданные ВСУ десятки единиц бронетехники и тысячи переносных ракетных комплексов (первый пакет на 800 млн долларов) – перемолоты не столько на переднем крае, сколько в результате ударов ВС России по арсеналам и районам развертывания. А многое попросту украдено украинскими госчиновниками, и перенаправлено в страны Африки как "излишки" вооружения.Американцы процесс доставки оружия на фронт не контролируют, и вынуждены компенсировать потери ростом объемов – за счет привлечения к ленд-лизу союзников и партнеров. На авиабазе США Ramstein 26 апреля представители 40 стран обсудят (под руководством Остина) "расширенную и более смертоносную помощь" Украине. Причем 20 стран уже выразили готовность нарастить усилия.Артиллерийский тест-драйвОтличие второго и третьего пакетов американской военной помощи США на общую сумму 1,5 млрд долларов (800 млрд + 700 млрд) состоит в том, что в списке появилось тяжелое вооружение. Не самое современное, но тенденция роста эскалации налицо.Приезд госсекретаря США и главы Пентагона в Киев ради согласования новых поставок оружия выглядит чрезмерным, подобные вопросы обычно решаются по линиям закрытой связи. Обсуждалось что-то более серьезное. Возможно, американцы обеспокоены присутствием в подвалах "Азовстали" высших офицеров США и НАТО.Не исключается качественный скачок взаимодействия в борьбе с Россией – переброска на Украину РСЗО M142 HIMARS дальностью до 300 км, и других изделий (конфиденциальный инструктаж относительно логистики и тактики боевого применения).Киевский режим в ближайшее время получит из США: 1400 "Стингеров", 5500 "Джавелинов", 14 тысяч "иных ПТРК", 200 бронетранспортеров, 120 беспилотников, а также 90 гаубиц калибра 155 мм и более 140 тысяч снарядов к ним. Британия намерена отправить на Украину20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 мм и 45 тысяч артиллерийских снарядов к ним. Белый Дом готовит новый, майский пакет помощи для Украины, который усилит боеспособность ВСУ танками.Германия готова экспортировать 100 боевых машин пехоты Marder выпуска 1970-х годов, до 50 танков Leopard-1 "из старых запасов" и бронированные тягачи для перевозки техники. Канада передала (за деньги) четыре 155-мм гаубицы из своих 37 состоящих на вооружении. Чехия и Польша отправляют "советские" буксируемые гаубицы Д-30, САУ "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град" и танки Т-72. Активны Нидерланды, Франция, Испания, Словакия. Австралия, Канада и Турция.Заметим, дополнительные 100 – 200 поставленных Западом артиллерийских орудий или бронетранспортеров на 400-километровом фронте в Донбассе (от Изюма до Гуляйполя) для ВСУ погоды не сделают (даже если они доедут). Для успешного применения артиллерии необходима качественно иная плотность огня на километр, а точность и корректировку могут обеспечить только беспилотники.Здесь возникает проблема подготовки по натовским стандартам сотен артиллеристов и операторов БПЛА. На территории Польши с 20 апреля организовано обучение украинских специалистов по эксплуатации 155-мм полевых буксируемых гаубиц М777 (британского производства).Вместе с тем европейцы опасаются, что массовая поставка вооружений на Украину истощит и рассекретит их оборонный потенциал. Своя рубашка ближе к телу.Разрушение логистикиНа польскую авиабазу Жешув (70 км от украинской границы) в течение суток прибыли два военно-транспортных самолета С-17А, четыре транспортных Boeing 747, один британский С-17А и один украинский Ан-124-100 с оружием для киевского режима. По информации Deutsche Welle, США и НАТО намерены размещать новые партии вооружения на правом берегу Днепра, вокруг Киева, а также создавать мощные укрепрайоны в западных областях Украины.На фоне активизации и расширения оружейных поставок Запада на Украину для России становится особенно актуальной "демилитаризация" арсеналов ВСУ на переднем крае и в глубоком оперативном тылу, решительное разрушение логистики. В городе Кременчуге Полтавской области 24 апреля крылатыми ракетами "Калибр" уничтожен хаб с иностранными вооружениями. На военном аэродроме близ Одессы 23 апреля ракетным ударом уничтожен логистический терминал с крупной партией западного вооружения. Ранее "демилитаризован" логистический центр ВСУ на окраине Львова. Десятки аналогичных ударов российских ВКС, ВМФ, ракетных войск и артиллерии ежесуточно перемалывают военную помощь США и НАТО киевскому режиму.Нота России в адрес Соединенных Штатов о прекращении поставок киевскому режиму подкреплена жесткими действиями. Пришло время рубить украинские транспортные коммуникации и мосты – для пресечения "безразмерного" потока военной помощи Запада. Критически важных мостов – немногим более сорока, железнодорожных электроподстанций и узлов несколько больше, но задача выполнима.Воздушная тревога 25 апреля звучала практически на всей территории Украины. Дневной сеанс демилитаризации объектов ВСУ состоялся во Львовской, Винницкой, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. ВС России ракетными ударами начали выводить из строя тяговые подстанции и критически важные железнодорожные узлы на всем пространстве "Незалежной". Составы с западным оружием для ВСУ заблокированы, однако многое еще предстоит "зачистить".Когда транспортное сообщение со странами НАТО будет полностью обрублено, поле для маневра у Киева и Вашингтона значительно сузится, а вероятность появления новых котлов для ВСУ резко возрастет. Воевать с Россией с мыслью "Запад нам поможет" могут только безрассудные представители киевского режима.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2362 единицы специальной военной автомобильной техники.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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украина