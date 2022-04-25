https://uz.sputniknews.ru/20220425/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-premer-ministrom-belarusi---24201262.html

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси

Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси

Белорусский премьер отправился в Узбекистан для поиска партнеров в разных сферах.

2022-04-25T21:12+0500

2022-04-25T21:12+0500

2022-04-25T21:12+0500

экономика

шавкат мирзиёев

беларусь

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает информационное агентство БЕЛТА. Глава белорусского правительства обсудил с главой республики ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере экономики.До этого сегодня Роман Головченко провел переговоры с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым и посетил вместе с ним ташкентский Технопарк и павильон Беларуси на выставке "Иннопром"."В условиях ограничений со стороны Запада… мы готовы нарастить поставки узбекской продукции в Беларусь", — заявил глава белорусского правительства.По его словам, в стране могут создать опорные транспортно-логистические центры и представительства компаний из Узбекистана.

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шавкат мирзиёев, беларусь