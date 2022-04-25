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Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси
Белорусский премьер отправился в Узбекистан для поиска партнеров в разных сферах.
2022-04-25T21:12+0500
2022-04-25T21:12+0500
2022-04-25T21:12+0500
экономика
шавкат мирзиёев
беларусь
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает информационное агентство БЕЛТА. Глава белорусского правительства обсудил с главой республики ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере экономики.До этого сегодня Роман Головченко провел переговоры с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым и посетил вместе с ним ташкентский Технопарк и павильон Беларуси на выставке "Иннопром"."В условиях ограничений со стороны Запада… мы готовы нарастить поставки узбекской продукции в Беларусь", — заявил глава белорусского правительства.По его словам, в стране могут создать опорные транспортно-логистические центры и представительства компаний из Узбекистана.
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шавкат мирзиёев, беларусь
Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Беларуси
Белорусский премьер 24 апреля отправился в Узбекистан для поиска партнеров в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает информационное агентство БЕЛТА.
Глава белорусского правительства обсудил с главой республики ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере экономики.
До этого сегодня Роман Головченко провел переговоры с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым и посетил вместе с ним ташкентский Технопарк и павильон Беларуси на выставке "Иннопром".
"В условиях ограничений со стороны Запада… мы готовы нарастить поставки узбекской продукции в Беларусь", — заявил глава белорусского правительства.
По его словам, в стране могут создать опорные транспортно-логистические центры и представительства компаний из Узбекистана.