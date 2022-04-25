https://uz.sputniknews.ru/20220425/tashkentu-predlojili-prisvoit-zvanie-gorod-trudovoy-doblesti-24201573.html
Ташкенту предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"
Ташкенту предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"
С идеей выступила Межпарламентская ассамблея СНГ. Столица Узбекистана может получить статус города трудовой доблести как отличившегося в годы Великой Отечественной войны.
2022-04-25T20:42+0500
2022-04-25T20:42+0500
2022-04-25T20:42+0500
политика
ташкент
снг
великая отечественная война
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Городам стран Центральной Азии предлагают присвоить статус "Город трудовой доблести". Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского.По словам Могилевского, еще в 2020 году Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ) приняла данную рекомендацию - предложение о присвоении особо статуса городам, отличившимся в годы ВОВ, поступило в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.В Узбекистане званием "Город трудовой доблести" предлагают наделить Ташкент - за большой вклад в победу в ВОВ.В России этот проект стартовал в соответствии с указом президента Владимира Путина, отметил Могилевский. Так, в российских городах, получивших данное звание, устанавливают памятные стелы и реализуют выставочные проекты."Города, которые внесли огромный вклад в Победу благодаря тому, что там было размещено производство, создавался настоящий тыл воюющей армии, в очереди буквально стоят за этим почетным статусом. И уже несколько волн было в России, указом президента присваивается вот это почетное звание, и уже, по-моему, 50 городов это звание получили. Это и большие, и небольшие города, районные центры", - заявил историк. Статус "Города трудовой доблести" помогают людям сильнее осознавать значимость победы в Великой Отечественной войне, считает Константин Могилевский."И, конечно, обидно, есть какое-то ощущение несправедливости, потому что в Советском Союзе эта масштабная эвакуация, беспрецедентная, на самом деле, организованная буквально в течение нескольких месяцев в 1941 году, привела к перемещению предприятий из западной части страны на восток: в Поволжье, на Урал, в Сибирь, и, конечно, в республики Средней Азии", - подчеркнул он.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, снг, великая отечественная война
Ташкенту предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"
С идеей выступила Межпарламентская ассамблея СНГ. Столица Узбекистана может получить статус города трудовой доблести как отличившегося в годы Великой Отечественной войны.
Городам стран Центральной Азии предлагают присвоить статус "Город трудовой доблести". Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского.
По словам Могилевского, еще в 2020 году Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ) приняла данную рекомендацию - предложение о присвоении особо статуса городам, отличившимся в годы ВОВ, поступило в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
В Узбекистане званием "Город трудовой доблести" предлагают наделить Ташкент - за большой вклад в победу в ВОВ.
В России этот проект стартовал в соответствии с указом президента Владимира Путина, отметил Могилевский. Так, в российских городах, получивших данное звание, устанавливают памятные стелы и реализуют выставочные проекты.
"Города, которые внесли огромный вклад в Победу благодаря тому, что там было размещено производство, создавался настоящий тыл воюющей армии, в очереди буквально стоят за этим почетным статусом. И уже несколько волн было в России, указом президента присваивается вот это почетное звание, и уже, по-моему, 50 городов это звание получили. Это и большие, и небольшие города, районные центры", - заявил историк.
Статус "Города трудовой доблести" помогают людям сильнее осознавать значимость победы в Великой Отечественной войне, считает Константин Могилевский.
"И, конечно, обидно, есть какое-то ощущение несправедливости, потому что в Советском Союзе эта масштабная эвакуация, беспрецедентная, на самом деле, организованная буквально в течение нескольких месяцев в 1941 году, привела к перемещению предприятий из западной части страны на восток: в Поволжье, на Урал, в Сибирь, и, конечно, в республики Средней Азии", - подчеркнул он.