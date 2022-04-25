https://uz.sputniknews.ru/20220425/tashkentu-predlojili-prisvoit-zvanie-gorod-trudovoy-doblesti-24201573.html

Ташкенту предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

Ташкенту предложили присвоить звание "Город трудовой доблести"

С идеей выступила Межпарламентская ассамблея СНГ. Столица Узбекистана может получить статус города трудовой доблести как отличившегося в годы Великой Отечественной войны.

2022-04-25T20:42+0500

2022-04-25T20:42+0500

2022-04-25T20:42+0500

политика

ташкент

снг

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23639126_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_54a2ed413518e1ed9683b235058c3cba.jpg

Городам стран Центральной Азии предлагают присвоить статус "Город трудовой доблести". Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского.По словам Могилевского, еще в 2020 году Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ) приняла данную рекомендацию - предложение о присвоении особо статуса городам, отличившимся в годы ВОВ, поступило в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.В Узбекистане званием "Город трудовой доблести" предлагают наделить Ташкент - за большой вклад в победу в ВОВ.В России этот проект стартовал в соответствии с указом президента Владимира Путина, отметил Могилевский. Так, в российских городах, получивших данное звание, устанавливают памятные стелы и реализуют выставочные проекты."Города, которые внесли огромный вклад в Победу благодаря тому, что там было размещено производство, создавался настоящий тыл воюющей армии, в очереди буквально стоят за этим почетным статусом. И уже несколько волн было в России, указом президента присваивается вот это почетное звание, и уже, по-моему, 50 городов это звание получили. Это и большие, и небольшие города, районные центры", - заявил историк. Статус "Города трудовой доблести" помогают людям сильнее осознавать значимость победы в Великой Отечественной войне, считает Константин Могилевский."И, конечно, обидно, есть какое-то ощущение несправедливости, потому что в Советском Союзе эта масштабная эвакуация, беспрецедентная, на самом деле, организованная буквально в течение нескольких месяцев в 1941 году, привела к перемещению предприятий из западной части страны на восток: в Поволжье, на Урал, в Сибирь, и, конечно, в республики Средней Азии", - подчеркнул он.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, снг, великая отечественная война