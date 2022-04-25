https://uz.sputniknews.ru/20220425/uzbekistan-i-rossiya-planiruyut-sovmestno-proizvodit-samolety--video-24201908.html
Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видео
Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видео
Транспортные самолеты Ил-76, которые сейчас выпускают в России, раньше производили в Узбекистане.
2022-04-25T20:57+0500
2022-04-25T20:57+0500
2022-04-25T20:57+0500
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ульяновская область собирается налаживать с Ташкентом кооперацию в сфере авиастроения.Губернатор региона Алексей Русских рассказал корреспонденту Sputnik о возможностях авиационного кластера в Ульяновске.По его словам, транспортные самолеты Ил-76, которые сейчас выпускают в России, раньше производили в Узбекистане."Уверен, что компетенции авиастроения остались в том числе и в Ташкенте. Попытаемся наладить взаимодействие и кооперацию", – отметил Русских.О планах возродить работу столичного авиастроительного завода (бывшего ТАПОиЧ, сейчас Ташкентский механический завод) в декабре 2020-го заявил Шавкат Мирзиёев.В марте этого года сообщалось о том, что Узбекистан может помочь возобновить производство лайнера Ту-214 в России.
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узбекистан, самолет
Узбекистан и Россия планируют совместно производить самолеты — видео
Транспортные самолеты Ил-76, которые сейчас выпускают в России, раньше производили в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Ульяновская область собирается налаживать с Ташкентом кооперацию в сфере авиастроения.
Губернатор региона Алексей Русских рассказал корреспонденту Sputnik
о возможностях авиационного кластера в Ульяновске.
По его словам, транспортные самолеты Ил-76, которые сейчас выпускают в России, раньше производили в Узбекистане.
"Уверен, что компетенции авиастроения остались в том числе и в Ташкенте. Попытаемся наладить взаимодействие и кооперацию", – отметил Русских.
О планах возродить работу столичного авиастроительного завода (бывшего ТАПОиЧ, сейчас Ташкентский механический завод) в декабре 2020-го заявил Шавкат Мирзиёев.
В марте этого года сообщалось о том, что Узбекистан может помочь возобновить производство лайнера Ту-214 в России.