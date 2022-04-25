Всадники из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций – 2022"
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСпортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
В турнире приняли участие спортсмены из России, СНГ, Европы и США.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. В ташкентском конноспортивном клубе “UNIVERSAL JUMPING AGRO” с 19 по 23 апреля в очередной раз прошли соревнования Евразийской лиги (FEI jumping World Cup Eurasian League) и этап Кубка наций (FEI jumping Nations Cup Eurasian League) по конкуру. Об этом сообщает пресс-служба национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСпортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Спортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Данные соревнования проводились в рамках этапа Кубка мира и проходили под эгидой Международной федерации конного спорта и Евразийской ассоциации конного спорта.
Известно, что в турнирах приняли участие опытные наездники из России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, а также всадники из Нидерландов, Финляндии, Германии и США.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСпортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Спортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Узбекистанские спортсмены состязались с зарубежными конкуристами в личных и командных первенствах. Также был разыгран Кубок президента и Кубок председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.
Всадники из Узбекистана вошли в число победителей и призеров во многих программах. Бекзод Курбонов, Саидамирхон Тургунбоев, Нуржан Туякбаев, Хуршидбек Алимжонов сумели выиграть этап "Кубка Наций" с высотой препятствий 145 см.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСпортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Спортсмены из Узбекистана выиграли этап "Кубка Наций-2022"
Следующий этап "Кубка мира Евразийской лиги-2022" стартует на днях в Бишкеке. Узбекистанские наездники также примут участие в соревнованиях.