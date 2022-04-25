https://uz.sputniknews.ru/20220425/vse-prezidenty-stran-eaes-priedut-v-bishkek--japarov-24193259.html
Мирзиеёв поучаствует в саммите ЕАЭС: когда и где он пройдет
Мирзиеёв поучаствует в саммите ЕАЭС: когда и где он пройдет
Отдельно планируются также рабочие визиты президентов Казахстана и Узбекистана.
2022-04-25T15:47+0500
2022-04-25T15:47+0500
2022-04-25T16:12+0500
в мире
кыргызстан
садыр жапаров
еаэс
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ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik. Все главы государств-членов Евразийского экономического союза приедут в Бишкек в конце мая. Об этом в интервью информационному агентству "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.Отвечая на вопрос о необходимости реконструкции Белого дома, если в страну не приезжают высокопоставленные гости, глава государства подчеркнул, что приехать готовы все, "но как их встречать, если условия плохие".Он также порадовался, что в резиденции на Иссык-Куле успели построить конгресс-холл, где в 2021 году принимали Саммит глав правительств стран ЕАЭС. "Это спасло нас от стыда", признался он и пообещал, что в этом году в страну будут приезжать главы зарубежных государств.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан находится в статусе страны-наблюдателя.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.
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Sputnik Узбекистан
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кыргызстан, садыр жапаров, еаэс
Мирзиеёв поучаствует в саммите ЕАЭС: когда и где он пройдет
15:47 25.04.2022 (обновлено: 16:12 25.04.2022)
Отдельно планируются также рабочие визиты президентов Казахстана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 апр – Sputnik
. Все главы государств-членов Евразийского экономического союза приедут в Бишкек в конце мая. Об этом в интервью информационному агентству "Кабар
" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Отвечая на вопрос о необходимости реконструкции Белого дома, если в страну не приезжают высокопоставленные гости, глава государства подчеркнул, что приехать готовы все, "но как их встречать, если условия плохие".
"Президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев 26 мая посетит Кыргызстан с официальным визитом. Во второй половине этого же дня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом. 27 мая прибудут все президенты государств-членов ЕАЭС. У всего есть свое время", - подчеркнул Жапаров.
Он также порадовался, что в резиденции на Иссык-Куле успели построить конгресс-холл, где в 2021 году принимали Саммит глав правительств стран ЕАЭС. "Это спасло нас от стыда", признался он и пообещал, что в этом году в страну будут приезжать главы зарубежных государств.
В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан находится в статусе страны-наблюдателя.
Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.