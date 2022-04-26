ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев
20:11 26.04.2022 (обновлено: 23:32 26.04.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Система бюрократической интеграции по примеру ЕС уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, построенной на доверии, уверен министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Евразийский экономический союз формирует новый тип интеграции, основанный на доверии, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
По его словам, которые приводит корреспондент Sputnik Узбекистан, международные отношения как раз и должны строиться на доверии. Это убеждение подтверждается антироссийскими санкциями.
В своем обращении к участникам панельной сессии "Большое Евразийское партнерство" в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" Глазьев напоминает, что нынешняя экономическая система отношений в мире строилась на доминировании доллара и других резервных валют МВФ. Она основана на диктате США.
"Сегодня, после того как они арестовали валютные резервы РФ, а до этого украли валютные резервы Венесуэлы, Афганистана, отказывались возвращать золото Германии, понятно, что ни к Америке, ни к доллару, ни к МВФ никакого доверия нет. Разрушена практически вся система международного экономического права", — говорит он.
Говоря о ЕС, Глазьев называет его бюрократической империей, где чиновники с Брюсселя командуют государствами — членами союза. Их директивы должны автоматически выполняться в национальных государствах вне зависимости от их собственных интересов.
"Это фактический бюрократический диктат. Он дополняется политическим диктатом со стороны США. Эта система бюрократической интеграции уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, которая должна строиться на доверии", — сказал он.
По его словам, в ЕАЭС все решения принимаются консенсусом, и ЕЭК ничего никому не навязывает. Отношения основаны на доверии, и такой стиль работы — это отличительная черта объединения и модель будущей экономической региональной интеграции для всего мира.
В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Возможность присоединения к союзу рассматривает и Узбекистан. В стране создана специальная комиссия, которая прорабатывает возможные риски и преимущества от вступления, а также приемлемые условия интеграции.
Пока же республика имеет при организации статус наблюдателя.