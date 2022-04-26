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https://uz.sputniknews.ru/20220426/eaes-formiruet-novuyu-model-integratsii--glazev-24224339.html
ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев
ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев
Система бюрократической интеграции по примеру ЕС уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, уверен министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
2022-04-26T20:11+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Евразийский экономический союз формирует новый тип интеграции, основанный на доверии, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.По его словам, которые приводит корреспондент Sputnik Узбекистан, международные отношения как раз и должны строиться на доверии. Это убеждение подтверждается антироссийскими санкциями.В своем обращении к участникам панельной сессии "Большое Евразийское партнерство" в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" Глазьев напоминает, что нынешняя экономическая система отношений в мире строилась на доминировании доллара и других резервных валют МВФ. Она основана на диктате США.Говоря о ЕС, Глазьев называет его бюрократической империей, где чиновники с Брюсселя командуют государствами — членами союза. Их директивы должны автоматически выполняться в национальных государствах вне зависимости от их собственных интересов.По его словам, в ЕАЭС все решения принимаются консенсусом, и ЕЭК ничего никому не навязывает. Отношения основаны на доверии, и такой стиль работы — это отличительная черта объединения и модель будущей экономической региональной интеграции для всего мира.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Возможность присоединения к союзу рассматривает и Узбекистан. В стране создана специальная комиссия, которая прорабатывает возможные риски и преимущества от вступления, а также приемлемые условия интеграции.Пока же республика имеет при организации статус наблюдателя.
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ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев

20:11 26.04.2022 (обновлено: 23:32 26.04.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев
Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Система бюрократической интеграции по примеру ЕС уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, построенной на доверии, уверен министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Евразийский экономический союз формирует новый тип интеграции, основанный на доверии, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
По его словам, которые приводит корреспондент Sputnik Узбекистан, международные отношения как раз и должны строиться на доверии. Это убеждение подтверждается антироссийскими санкциями.
В своем обращении к участникам панельной сессии "Большое Евразийское партнерство" в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" Глазьев напоминает, что нынешняя экономическая система отношений в мире строилась на доминировании доллара и других резервных валют МВФ. Она основана на диктате США.

"Сегодня, после того как они арестовали валютные резервы РФ, а до этого украли валютные резервы Венесуэлы, Афганистана, отказывались возвращать золото Германии, понятно, что ни к Америке, ни к доллару, ни к МВФ никакого доверия нет. Разрушена практически вся система международного экономического права", — говорит он.

Говоря о ЕС, Глазьев называет его бюрократической империей, где чиновники с Брюсселя командуют государствами — членами союза. Их директивы должны автоматически выполняться в национальных государствах вне зависимости от их собственных интересов.

"Это фактический бюрократический диктат. Он дополняется политическим диктатом со стороны США. Эта система бюрократической интеграции уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, которая должна строиться на доверии", — сказал он.

По его словам, в ЕАЭС все решения принимаются консенсусом, и ЕЭК ничего никому не навязывает. Отношения основаны на доверии, и такой стиль работы — это отличительная черта объединения и модель будущей экономической региональной интеграции для всего мира.
В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Возможность присоединения к союзу рассматривает и Узбекистан. В стране создана специальная комиссия, которая прорабатывает возможные риски и преимущества от вступления, а также приемлемые условия интеграции.
Пока же республика имеет при организации статус наблюдателя.
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