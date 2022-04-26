https://uz.sputniknews.ru/20220426/eaes-formiruet-novuyu-model-integratsii--glazev-24224339.html

ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев

ЕАЭС формирует новую модель интеграции — Глазьев

Система бюрократической интеграции по примеру ЕС уходит в прошлое. Мы находимся на пороге совершенно новой системы международных отношений, уверен министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

2022-04-26T20:11+0500

2022-04-26T20:11+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Евразийский экономический союз формирует новый тип интеграции, основанный на доверии, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.По его словам, которые приводит корреспондент Sputnik Узбекистан, международные отношения как раз и должны строиться на доверии. Это убеждение подтверждается антироссийскими санкциями.В своем обращении к участникам панельной сессии "Большое Евразийское партнерство" в рамках проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром. Центральная Азия" Глазьев напоминает, что нынешняя экономическая система отношений в мире строилась на доминировании доллара и других резервных валют МВФ. Она основана на диктате США.Говоря о ЕС, Глазьев называет его бюрократической империей, где чиновники с Брюсселя командуют государствами — членами союза. Их директивы должны автоматически выполняться в национальных государствах вне зависимости от их собственных интересов.По его словам, в ЕАЭС все решения принимаются консенсусом, и ЕЭК ничего никому не навязывает. Отношения основаны на доверии, и такой стиль работы — это отличительная черта объединения и модель будущей экономической региональной интеграции для всего мира.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Возможность присоединения к союзу рассматривает и Узбекистан. В стране создана специальная комиссия, которая прорабатывает возможные риски и преимущества от вступления, а также приемлемые условия интеграции.Пока же республика имеет при организации статус наблюдателя.

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