https://uz.sputniknews.ru/20220426/jizn-kak-pesnya-batyru-zakirovu-ispolnilos-by-85-let-21899346.html

Ко дню рождения Батыра Закирова: удивительные воспоминания из жизни певца

Ко дню рождения Батыра Закирова: удивительные воспоминания из жизни певца

Батыр Закиров во многом стал первым. Именно он создал первый эстрадно-симфонический оркестр и первый ташкентский мюзик-холл.

2022-04-26T15:51+0500

2022-04-26T15:51+0500

2022-04-26T15:51+0500

культура

узбекистан

артист

певец

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Великого узбекского певца Батыра Закирова не стало 37 лет назад. В этом году 26 апреля ему могло бы исполнится 86 лет. В декабре памяти артиста была посвящена Международная научно-практическая конференция, прошедшая в Государственной консерватории Узбекистана. В ней приняли участие ученые, исследователи и музыканты из России, Казахстана, Южной Кореи, а также современники артиста, ставшие свидетелями его невероятного таланта.Спустя десятилетия после смерти великого певца он все еще остается эталоном узбекского эстрадного исполнения. Его голос завораживает, ему подражают, у него учатся, его почитают. Поэтому неудивительно, что согласно специальному постановлению главы государства в Ташкенте создан Институт эстрадного искусства при Государственной консерватории Узбекистана.Здесь же будет организован мемориальный комплекс и музей памяти артиста. Кроме этого, в столице появится памятник, а на доме, где проживал Батыр Каримович, появится мемориальная доска. Также его именем назовут улицу, на которой расположена Государственная консерватория Узбекистана, где он учился.Дружба с первого взглядаОн также добавил, что важную роль сегодня играют воспоминания современников артиста. Ведь они стали свидетелями его невероятного творческого взлета и высоких достижений. Благодаря этому у молодежи есть возможность открыть для себя ранее неизвестные грани личности Батыра Закирова, считает Уринбаев.Одним из близких друзей певца был российский драматург и поэт-песенник Юрий Энтин. Они познакомились, когда Закиров возвращаясь из Парижа, проездом был в Москве."Я на протяжении восьми лет возглавлял детскую редакцию фирмы "Мелодия". Однажды ко мне за помощью обратился редактор эстрадного отдела. Дело в том, что в Москву проездом из Парижа должен был приехать Батыр Закиров, с которым они договорились записать четыре песни. Но ему не понравились стихи, нужно было найти другого поэта, который смог бы за три-четыре дня написать новые тексты. В итоге нас познакомили. Можно сказать, что это была дружба с первого взгляда. Мы никак не могли наговориться. Он делился эмоциями от Парижа, своего выступления в "Олимпии" и показал статью, где его назвали "русским Шарлем Азнавуром". Вдохновившись, я достал лист бумаги и прямо при нем написал:Ты покоряешь песней мир,Свергая всех кумиров,Итак, да здравствует БатырКаримович Закиров!В ответ он попросил ручку и бумагу, молниеносно изобразил дружеский шарж на самого себя и подписал:Изо всех последних силСам себя изобразил!", — вспоминает российский драматург и поэт-песенник Юрий Энтин.По его словам, это положило начало их большой многолетней дружбе. В частности, Энтин часто приезжал в Ташкент, а Батыра Закирова приглашали на концерты и "Голубой огонек" в Москву.Соловей Востока"Соловей Востока", узбекский и русский Шарль Азнавур – так называли Батыра Закирова, родоначальника узбекской эстрады. Он родился в 1936 году в Москве. Оба родителя – профессиональные музыканты. Отец — известный оперный певец Карим Закиров и мама Шоиста Саидова — исполнительница народных песен. Батыр стал в семье первенцем. Затем родились Луиза, Науфаль, Фаррух, Равшан и Жамшид Закировы. И все – талантливые артисты, которые основали известную на весь мир музыкально-артистическую династию.К слову, Батыр Закиров не только имел уникальный голос, он также прекрасно рисовал и писал стихи. В свое время даже была организована мемориальная выставка его картин.Желая пойти по стопам родителей и стать оперным певцом, Батыр поступил в консерваторию. Но из-за проблем со здоровьем (болезнь легких) пришлось продолжить учиться уже на режиссера в театрально-художественном институте. Вскоре вместе с сестрой Луизой они стали солистами первого вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Юность". Тогда певцу только исполнилось 20 лет.Популярность ВИА принес VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, в котором Закировы приняли участие в 1957 году. Золотая медаль и, как следствие, моментальный успех.Начались гастроли по всему Союзу, а в репертуаре появились разноязычные песни самых разных жанров. В исполнении Батыра Закирова звучат узбекские народные песни, оперные арии, советские и зарубежные шлягеры. Однако знаменитое "Арабское танго" сразу стало визитной карточкой артиста.Несмотря на болезнь – продолжать петьВ 22 года Батыр Закиров стал художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Узбекской ССР. Казалось бы, все складывается удачно и впереди новые творческие горизонты. Но проблемы со здоровьем снова дали о себе знать. После тяжелой операции певцу удалили легкое.После реабилитации он возобновил свои концерты и продолжил гастролировать. А уже летом 1966-го Батыр Закиров в составе московского мюзик-холла выступил на сцене знаменитой парижской "Олимпии". Это выступление вошло в историю узбекского эстрадного искусства.В 1972 году Батыр Закиров создал уже Ташкентский мюзик-холл, в котором выступал не только ведущим солистом, но и режиссером. В это время одной из самых известных его работ стал мюзикл "Путешествие Синдбада-морехода". Сценарий музыкального представления был написан российскими режиссерами театра и кино Марком Захаровым и Александром Ширвиндтом. Однако через несколько лет из-за организационных и финансовых проблем мюзикл пришлось расформировать.В конце 1984 года Батыру Закирову диагностировали цирроз печени в последней стадии. Лечение результатов не давало. Народного артиста не стало в январе 1985-го. Он похоронен в Ташкенте. У него осталось трое детей.В 2021 году Батыр Закиров посмертно награжден орденом "Эл-юрт хурмати" ("Уважаемому народом и Родиной").

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, артист, певец