https://uz.sputniknews.ru/20220426/kadyrov-poobeschal-1-mln-za-dannye-o-chechenskix-boevikax-na-ukraine-24211056.html
Кадыров пообещал $1 млн за данные о чеченских боевиках на Украине
Кадыров пообещал $1 млн за данные о чеченских боевиках на Украине
Чеченский лидер пообещал разобраться с "батальонами шейха Мансура и Дудаева".
2022-04-26T12:15+0500
2022-04-26T12:15+0500
2022-04-26T12:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
украина
боевики
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".Ранее Кадыров обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые называют себя "батальонами шейха Мансура и Дудаева" и обещают помочь украинским националистам на фоне спецоперации Росси на Украине.Также обращаясь к чеченским боевикам, Кадыров вспомнил первую и вторую чеченские кампании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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рамзан кадыров, украина, боевики
Кадыров пообещал $1 млн за данные о чеченских боевиках на Украине
12:15 26.04.2022 (обновлено: 12:59 26.04.2022)
Чеченский лидер пообещал разобраться с "батальонами шейха Мансура и Дудаева".
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о расположении "батальонов шейха Мансура и Дудаева".
Ранее Кадыров обещал "разобраться" со сбежавшими из Чечни людьми, которые называют себя "батальонами шейха Мансура и Дудаева" и обещают помочь украинским националистам на фоне спецоперации Росси на Украине.
"Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон... Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек", — сказал Кадыров в аудио-сообщении в своем Telegram-канале.
Также обращаясь к чеченским боевикам, Кадыров вспомнил первую и вторую чеченские кампании.
"Мы победили терроризм, экстремизм. Мы победили все институты западных и европейских государств, которые направили вас (сепаратистов и боевиков – Sputnik) сюда, в Чеченскую республику, для развала суверенного государства Россия", - отметил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.