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КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
Лидер КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян уничтожит любую нападающую силу.
2022-04-26T13:06+0500
2022-04-26T13:06+0500
2022-04-26T15:26+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, заявил глава КНДР Ким Чен Ын в понедельник на параде в честь основания Корейской народной армии. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По заявлению северокорейского лидера, страна прилагает усилия, чтобы в любой момент быть готовой применить сдерживающую силу ядерного оружия.Также он отметил, что несмотря на то, что основная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может быть ограничено только этим.В ходе выступления северокорейский лидер заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая предпримет попытку начать военный конфликт.Парад в честь основания Корейской народной армии прошел в КНДР в понедельник примерно с 22.00 по местному времени на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тыс. солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок.
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кндр, ким чен ын, пхеньян, ядерное оружие
КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы
13:06 26.04.2022 (обновлено: 15:26 26.04.2022)
Лидер КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян уничтожит любую нападающую силу.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, заявил глава КНДР Ким Чен Ын в понедельник на параде в честь основания Корейской народной армии. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости", — сообщил Ким Чен Ын.
По заявлению северокорейского лидера, страна прилагает усилия, чтобы в любой момент быть готовой применить сдерживающую силу ядерного оружия.
"В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", — пояснил глава Северной Кореи.
Также он отметил, что несмотря на то, что основная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может быть ограничено только этим.
В ходе выступления северокорейский лидер заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая предпримет попытку начать военный конфликт.
"Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", — подчеркнул он.
Парад в честь основания Корейской народной армии прошел в КНДР в понедельник примерно с 22.00 по местному времени на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тыс. солдат и технику.
На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок.