https://uz.sputniknews.ru/20220426/kndr-prodoljat-ukreplyat-svoi-yadernye-sily-24213391.html

КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

Лидер КНДР Ким Чен Ын: Пхеньян уничтожит любую нападающую силу.

2022-04-26T13:06+0500

2022-04-26T13:06+0500

2022-04-26T15:26+0500

в мире

кндр

ким чен ын

пхеньян

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости, заявил глава КНДР Ким Чен Ын в понедельник на параде в честь основания Корейской народной армии. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По заявлению северокорейского лидера, страна прилагает усилия, чтобы в любой момент быть готовой применить сдерживающую силу ядерного оружия.Также он отметил, что несмотря на то, что основная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может быть ограничено только этим.В ходе выступления северокорейский лидер заявил, что КНДР уничтожит любую силу, которая предпримет попытку начать военный конфликт.Парад в честь основания Корейской народной армии прошел в КНДР в понедельник примерно с 22.00 по местному времени на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян мобилизовал около 20 тыс. солдат и технику. На репетициях парада якобы наблюдались более 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок.

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кндр, ким чен ын, пхеньян, ядерное оружие