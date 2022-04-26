https://uz.sputniknews.ru/20220426/krax-ekonomiki-rost-tsen-bezrabotitsa-chto-budet-s-evropoy-24202564.html

Крах экономики, рост цен, безработица: что будет с Европой

Крах экономики, рост цен, безработица: что будет с Европой

Эксперт рассказал, к чему может привести Европу давление на российский энергосектор.

2022-04-26T08:59+0500

2022-04-26T08:59+0500

2022-04-26T08:59+0500

в мире

европа

экономика

безработица

рост цен

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Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на экономику России. Сейчас на повестке дня стоит введение Евросоюзом эмбарго на покупку российских энергоресурсов – с августа вступит в силу запрет на импорт угля из РФ, а в процессе обсуждения находятся запреты поставок российских нефти и газа.О том, какие последствия могут ждать Европу в случае принятия данного решения, почему в Евросоюзе возникли разногласия из-за возможности введения полного эмбарго и насколько сильным ударом это может стать для российской экономики – разбирался Sputnik.Уголь под санкциями – кто потеряет больше?Седьмого апреля комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый, пятый по счету пакет санкций против России. Помимо всего прочего, Евросоюз запретил покупку, импорт и транзит угля, а также других твердых ископаемых видов топлива из России.Эмбарго на уголь начнет действовать в августе.По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году РФ экспортировала уголь почти на $17,6 млрд, из которых на страны ЕС пришлось лишь $3,7 млрд.Как отмечается в заявлении российского Института энергетики и финансов (ИЭФ), хотя для России рынок Евросоюза и Великобритании является важным (в 2021 году туда было направлено около 50 млн т угля, или 22,1% от общего объема экспорта), для Европы зависимость куда выше – на поставки из России приходится около 50% их импорта.По словам экспертов ИЭФ, нельзя ожидать, что отказ от российского угля будет для Европы легким и быстрым. Они отмечают, что ограничения, возможно, будут краткосрочными, так как отопительный сезон закончился, но в конце этого лета, когда коммунальные предприятия начнут пополнять запасы, Европа, вероятно, будет вынуждена вернуться к российскому углю.В целом из России в Евросоюз ежегодно поставляется порядка 50-60 млн тонн угля, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Также, отмечает Александр Фролов, не стоит забывать о том, что уголь, который поставляется в Европу из России, и уголь, который теоретически может прийти в Европу из Колумбии или ЮАР, имеют разные марки. "Эти марки не совпадают и полного замещения не может произойти не только с точки зрения количества, но и с точки зрения качества замещаемой продукции", - подытоживает он.Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков обращает внимание на то, что официальный запрет на поставки угля в Европу начнет действовать только с 10 августа. "То есть, если к этому моменту что-то изменится в ситуации на Украине, тогда не исключено, что европейцы пересмотрят свой запрет на импорт российского угля", - считает эксперт.Следующей станет нефть?В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке шестого пакета санкций, в который могут войти ограничения в энергетическом секторе. В частности, речь в новом перечне ограничений может пойти о запрете на поставки нефти и газа из России.Однако уже сейчас можно отметить, что единства в вопросе принятия такого решения в Европейском союзе нет. Если страны Балтии, Польша и Франция так или иначе в публичном поле выступают за полный отказ от российских энергоносителей, то, например, Германия, Австрия и Венгрия высказываются против такой меры.По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, централизованный запрет на поставки российской нефти в ЕС пока вводить не намерены. Причина кроется в том, что "некоторые страны-участницы Союза" пригрозили наложить вето на любое коллективное решение о запрете нефти из РФ и, соответственно, заблокировать введение данной меры.За океаном идея введения Евросоюзом полного запрета на поставки российских энергоносителей отклика тоже не находит. Так, министр финансов США Джанет Йеллен, чьи слова передает издание The Hill, считает, что такое эмбарго может нанести Европе серьезный ущерб, тогда как значительного влияния на российскую экономику оно "вряд ли окажет".По ее словам, в случае введения запрета на поставки российских энергоресурсов странам Евросоюза придется платить гораздо больше, нежели они платят сегодня.Как в интервью газете Times рассказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могут включать в себя постепенный отказ от закупок или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела."Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но минимизировали ущерб для нас самих", - сказал вице-президент ЕК.По данным американского агентства Bloomberg, сегодня Евросоюзом рассматриваются три основных варианта дальнейшего санкционного давления на российский энергосектор: введение эмбарго, установление предельной цены и создание "механизма оплаты для удержания выручки"."Россия занимает порядка 10% от мирового производства нефти, попробуйте запретите и пойдите найдите соответствующие объемы, - говорит Александр Фролов. - Тем более здесь страны ОПЕК прямо сказали, что компенсировать российские поставки они не будут. Поставки нефти из США компенсировать российские объемы тоже не помогут, потому что Штаты сами являются нетто-импортерами нефти".Как отмечает Игорь Юшков, уже сегодня происходит обмен рынками сбыта между Россией и другими производителями."Сейчас коллективный Запад начинает давить на свои компании, чтобы те добровольно отказывались от покупки угля и нефти у российских структур. В результате рынок постепенно начинает перестраиваться и без введения официальных запретов. Компании отказываются покупать российские углеводороды, соответственно, Россия начинает уходить на азиатские рынки – например, стали очень активно работать с Индией по углю и по нефти. Россия увеличивает поставки туда, а тот, кто ранее поставлял в Индию, начинает поставлять в Европу. Так происходит и с рядом другим государств – мы двигаем ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ирак на азиатских рынках, в результате чего они уходят на освобождающийся европейский", - рассказывает эксперт.Этот процесс, по его словам, подходит прежде всего для угля и нефти, потому что их относительно легко перевозить. "Загрузил в танкер или в сухогруз, после чего отправил на нужные рынки. Поэтому в теории запрет на поставки нефти и угля возможен. По углю запрет начнет действовать с августа, по нефти запрета пока нет, но перестроение рынков уже идет", - отмечает Игорь Юшков.По состоянию на сегодняшний день страны Евросоюза еще не согласовали "нефтяные" санкции против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его оценке, решений по этой теме можно ожидать не ранее саммита ЕС, который пройдет 30 и 31 мая — решения при этом должны быть одобрены единогласно всеми странами-участницами Евросоюза.Не смотря на то, что ряд стран внутри ЕС выступает против введения запрета на поставки российской нефти, России необходимо быть готовыми к сценарию, что эмбарго может быть введено, считает ведущий эксперт ФНЭБ Станислав Митрахович.По его словам, до 60% нефти Россия поставляет морским транспортом, то есть, теоретически, переориентировать свои поставки на другие рынки в случае введения запрета со стороны ЕС страна способна.В целом, несмотря на кажущуюся неготовность Евросоюза ввести полный запрет на покупку российской нефти, РФ к такому решению уже готовится.Так, президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству представить к 1 июня план, включающий расширение транспортной инфраструктуры для перенаправления углеводородов на Восток. Одним из таких проектов может стать создание нефтяных хранилищ на территории России.Газ – главная головная боль ЕвропыСледующим шагом санкционного давления на РФ - после отказа от российской нефти – должен стать запрет на поставки российского газа."Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок, если мы хотим отказаться от российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны", - заявил Жозеп Боррель.Однако зависимость Европы от российского газа куда выше, чем от нефти и угля, отмечают опрошенные Sputnik эксперты. Отказаться от "голубого топлива" из РФ странам Евросоюза будет крайне непросто.Власти некоторых стран Евросоюза заявляют о своей готовности прекратить поставки российского газа (например, Латвия, Литва, Эстония, Франция), тогда как руководство других европейских государств прямо заявляет, что введение эмбарго они не поддержат.Например, канцлер Германии Олаф Шольц называет эмбарго на российский газ "непреодолимым вызовом для многих стран", напоминая о том, что "голубое топливо" из РФ занимает половину от всего потребления газа в ФРГ.А вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек говорит о том, что немедленное эмбарго на газ "поставило бы под угрозу социальный мир в Германии"."В ближайшее время запрет на поставки газа вряд ли произойдет, - считает Станислав Митрахович. - Россия сама может прекратить поставки газа в ответ на нефтяное эмбарго, потому что основные деньги РФ все же зарабатывает на нефти. И если от нефти РФ все-таки "отключат", тогда, в принципе, Москва может поднять ставки в игре и сама прекратить поставки газа. И дальше уже ждать переговоров с Европой относительно условий сроков возобновления поставок"."Самая большая проблема для Запада – это зависимость от российского газа, - говорит Игорь Юшков. - Потому что здесь взаимообмена рынками сбыта – как с нефтью и углем – произойти не может из-за сложной логистики. Если какие-то европейские компании начнут отказываться от российского газа, то России придется сократить добычу. Для потребителей это значит, что в мировом энергобалансе сразу же образуется огромная дыра".Газ сегодня и так находится в дефиците, а в случае запрета на поставки из России и снижения добычи внутри РФ станет еще более дефицитным, что сильно подтолкнет цены вверх, продолжает эксперт."И это очень опасно для самих европейцев - даже если кто-то один из крупных покупателей по какой-то причине начнет сокращать закупки российского газа и это усугубит дефицит, то весь остальной оставшийся на рынке газ – и российский, и норвежский, и алжирский, и так далее – подорожает в разы. То есть, оставшиеся на рынке объемы газа придется делить на всех", - рассказывает Игорь Юшков.Евросоюз постулирует необходимость отказа от российского газа на протяжении последних лет 20, напоминает Александр Фролов. Сейчас, фактически, происходит просто реанимация ранее высказывавшихся тезисов, просто с более мощной конфронтационной составляющей, отмечает эксперт."Но принципиально значимых изменений здесь мы не видим, потому как ни география, ни геология, ни законы физики не изменились – во все это, в общем-то, и упираются шансы ЕС избавиться от российских энергоносителей", - заявляет Александр Фролов.Из России в Евросоюз по трубопроводам ежегодно поставляется порядка 150 млрд кубометров газа, что является примерно третью от всего совокупного потребления "голубого топлива" в ЕС, напоминает эксперт.Пару десятилетий назад, напоминает он, с целью отказа от российского газа Евросоюз анонсировал проект "Набукко", который должен был обеспечить поставки газа из Прикаспия в Европу. Проект так и не был реализован, потому что для многих стран, на которые так надеялись в Европе, куда более привлекательным рынком сбыта оказался Китай."Однако все-таки начались поставки из Азербайджана по Южному газовому коридору, но следует понимать, что это порядка 10 млрд кубометров в год. Возможности существенно нарастить добычу газа в Азербайджане и, тем более, нарастить поставки в ЕС попросту отсутствуют – то есть, заместить 150 млрд кубометров "голубого топлива" из России Баку не сможет", - считает Александр Фролов.Сегодня, отмечает он, Европа смотрит на Алжир, как на некоего перспективного производителя. "Но, во-первых, и в самом Алжире растет потребление, а во-вторых, возможности Алжира по наращиванию поставок тоже весьма ограничены. Что-то же мешало Алжиру поставлять газ в предыдущие годы в больших объемах?", - задается вопросом эксперт.Помимо всего прочего он отмечает тот факт, что за прошедшее десятилетие ЕС умудрился подорвать стабильность одного из важных своих поставщиков – а именно Ливии – откуда в Италию, например, шло порядка 10 млрд кубометров газа в год. "Теперь эти объемы фактически недостижимы и годовые поставки из Ливии колеблются в очень широком диапазоне, лишь иногда достигая примерно половины от тех объемов, которые качались во времена Каддафи", - отмечает Александр Фролов.Возможной альтернативой российским поставкам, считает он, может стать такое направление, как СПГ (сжиженный природный газ), однако и здесь есть ряд проблем."Европа выстраивала значительную часть своей энергетической стратегии, исходя из ложного представления о себе, как о рынке-покупателе, за который будут биться поставщики энергоресурсов. Якобы нужно просто дать им инструменты для успешной конкуренции, создать такие правила игры, чтобы ни один игрок не мог доминировать, а все желающие могли удобно толкать друг друга локтями, сбивать цены и предлагать наиболее выгодные условия покупателям", - объясняет эксперт.Именно поэтому, отмечает он, загрузка европейских СПГ-терминалов, в строительство которых страны ЕС "вливали" значительные инвестиции, оказалась настолько низкой (в рекордные годы объем загрузки достигал 50%). Из-за ошибочности мнения о себе, как о рынке. Наиболее привлекательным рынком для поставщиков СПГ является Азия, куда идет 3/4 всех поставок СПГ, тогда как Европа занимает лишь долю в оставшейся четверти, говорит Александр Фролов.Александр Фролов считает, что низкая привлекательность Европы как рынка, плюс неготовность Европы платить столько же, сколько платит Азия, в целом предопределяют тот факт, что даже если будут построены дополнительные СПГ-терминалы, которые смогут компенсировать не 50-60 млрд кубометров газа из 150 млрд, идущих сегодня из России, а весь этот объем, то не факт, что эти 150 млрд дополнительных поставок в Европу придут.Говоря о том, какие убытки может понести Евросоюз в случае запрета поставок газа из России, Станислав Митрахович в первую очередь выделяет проблемы для промышленности."У них остановится значительная часть промышленности - химической, металлургической, машиностроительной. Возможно, последует введение нормирования потребления газа даже в коммунальном секторе, если не будет хватать электричества", - отмечает он."Период поиска альтернативных поставщиков газа займет годы, поэтому отказаться от российского газа здесь и сейчас Европа не может - это приведет к радикальному ухудшению уровня жизни в регионе, - соглашается Игорь Юшков. - Остановятся предприятия, будут перебои с электроснабжением. Огромная проблема будет заключаться в том, как прожить следующий отопительный сезон - придется отключать подачу газа промышленным предприятиям, оставлять только отопление населения и социальных объектов. И то у них будет не 20 градусов Цельсия в квартирах, а по 10-15".

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

европа, экономика, безработица, рост цен