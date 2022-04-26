https://uz.sputniknews.ru/20220426/lazgi-vse-o-samom-krasivom-tantse-xorezma-24226320.html
Лазги: все о самом красивом танце Хорезма
Лазги: все о самом красивом танце Хорезма
Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Что он собой представляет — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
2022-04-26T22:29+0500
2022-04-26T22:29+0500
2022-04-26T23:18+0500
инфографика
лазги
танцы
узбекистан
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В Хиве стартовал международный фестиваль хорезмского танца лазги, который будет проходить до 30 апреля. Этот танец занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли ему популярность не только в республике, но и за рубежом. ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества.В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.В чем особенность этого танца и почему его называют жемчужиной узбекской культуры? Все подробности — в нашей инфографике.
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лазги, танцы, узбекистан, инфографика
Лазги: все о самом красивом танце Хорезма
22:29 26.04.2022 (обновлено: 23:18 26.04.2022)
Хорезмский танец лазги занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Что он собой представляет — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
В Хиве стартовал международный фестиваль хорезмского танца лазги, который будет проходить до 30 апреля. Этот танец занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана.
Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесли ему популярность не только в республике, но и за рубежом. ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества.
В рамках мероприятия будут действовать выставочные павильоны, посвященные танцевальному искусству. Участники представят национальные музыкальные инструменты и костюмы, изделия ремесленничества, произведения изобразительного и прикладного искусства, образцы скульптуры, художественные и документальные фильмы, аудио- и видеодиски, книги, альбомы, фотоснимки.
В чем особенность этого танца и почему его называют жемчужиной узбекской культуры? Все подробности — в нашей инфографике.