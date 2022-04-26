https://uz.sputniknews.ru/20220426/otdyx-s-mirom-rossiyskaya-platejnaya-sistema-nabiraet-oboroty-v-turtsii-24215927.html

Отдых с “Миром”: Российская платежная система набирает обороты в Турции

Отдых с “Миром”: Российская платежная система набирает обороты в Турции

Министр финансов Турции рассказал, какие способы оплаты будут доступны туристам из России в наступающем туристическом сезоне.

2022-04-26T14:29+0500

2022-04-26T14:29+0500

2022-04-26T14:29+0500

экономика

туризм

платежная система "мир"

турция

туристы

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Российские туристы смогут беспрепятственно пользоваться картами “Мир” в Турции, заявил министр финансов и казначейства страны Нуреттин Небати.По его словам, российская платежная система довольно активно используется в республике и получает все большее распространение.Министр подчеркнул, что операции проходят быстро и беспроблемно. Никаких сложностей при этом не возникнет.Говоря о планах на предстоящий туристический сезон, Небати отметил, что заполняемость отелей в Стамбуле в апреле составляет 68 процентов, в мае этот показатель достигнет 92%.Российская платежная система "Мир" позволяют расплачиваться картами как в России, так и в странах, с которыми у нее заключены соглашения. На прошлой неделе глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжит работу над расширением присутствия этих карт за рубежом.Сейчас их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.Активно использует систему и бизнес. По словам Набиуллиной, количество операций по ней выросло за полгода в шесть с половиной раз.

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туризм, платежная система "мир", турция, туристы