https://uz.sputniknews.ru/20220426/otdyx-s-mirom-rossiyskaya-platejnaya-sistema-nabiraet-oboroty-v-turtsii-24215927.html
Отдых с “Миром”: Российская платежная система набирает обороты в Турции
Отдых с “Миром”: Российская платежная система набирает обороты в Турции
Министр финансов Турции рассказал, какие способы оплаты будут доступны туристам из России в наступающем туристическом сезоне.
2022-04-26T14:29+0500
2022-04-26T14:29+0500
2022-04-26T14:29+0500
экономика
туризм
платежная система "мир"
турция
туристы
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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Российские туристы смогут беспрепятственно пользоваться картами “Мир” в Турции, заявил министр финансов и казначейства страны Нуреттин Небати.По его словам, российская платежная система довольно активно используется в республике и получает все большее распространение.Министр подчеркнул, что операции проходят быстро и беспроблемно. Никаких сложностей при этом не возникнет.Говоря о планах на предстоящий туристический сезон, Небати отметил, что заполняемость отелей в Стамбуле в апреле составляет 68 процентов, в мае этот показатель достигнет 92%.Российская платежная система "Мир" позволяют расплачиваться картами как в России, так и в странах, с которыми у нее заключены соглашения. На прошлой неделе глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжит работу над расширением присутствия этих карт за рубежом.Сейчас их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.Активно использует систему и бизнес. По словам Набиуллиной, количество операций по ней выросло за полгода в шесть с половиной раз.
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туризм, платежная система "мир", турция, туристы
Отдых с “Миром”: Российская платежная система набирает обороты в Турции
В Турции стали более активно пользоваться российской платежной системой "Мир". По словам главы турецкого минфина, у туристов из России не возникнет проблем при оплате ее картами.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Российские туристы смогут беспрепятственно пользоваться картами “Мир” в Турции, заявил министр финансов и казначейства страны Нуреттин Небати.
По его словам, российская платежная система довольно активно используется в республике и получает все большее распространение.
"Карта "Мир" используется очень активно. Раньше доля операций с использованием этой платежной системы в нашей стране составляла 15 процентов, но теперь банки стали принимать ее еще более активно”, — сказал он корреспонденту Sputnik после заседания турецкого кабмина.
Министр подчеркнул, что операции проходят быстро и беспроблемно. Никаких сложностей при этом не возникнет.
Говоря о планах на предстоящий туристический сезон, Небати отметил, что заполняемость отелей в Стамбуле в апреле составляет 68 процентов, в мае этот показатель достигнет 92%.
“В мае в Стамбуле не останется свободных мест в гостиницах. У нас очень позитивные прогнозы на предстоящий туристический сезон. Я верю, что мы достигнем цели в 45 миллионов туристов и 35 миллиардов долларов дохода отрасли", — сказал он.
Российская платежная система "Мир" позволяют расплачиваться картами как в России, так и в странах, с которыми у нее заключены соглашения. На прошлой неделе глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России продолжит работу над расширением присутствия этих карт за рубежом.
Сейчас их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.
Активно использует систему и бизнес. По словам Набиуллиной, количество операций по ней выросло за полгода в шесть с половиной раз.