https://uz.sputniknews.ru/20220426/pervomu-prezidentu-kazaxstana-nursultanu-nazarbaevu-prisvoyat-novyy-status-24209656.html
Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус
Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус
Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции страны.
2022-04-26T11:19+0500
2022-04-26T11:19+0500
2022-04-26T11:19+0500
в мире
казахстан
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нурсултан назарбаев
конституция
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально станет "основателем независимого Казахстана". Это будет закреплено в обновленной Конституции Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.О нововведении рассказал член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.Такое решение приняла рабочая группа, которая занимается внесением поправок в Конституцию по поручению действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.Известно, что в Казахстане в настоящее время действует действует Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".Согласно этому закону Елбасы – это основатель нового независимого государства Казахстан, обеспечивший его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В том случае, если поправки будут приняты, закон о первом президенте теоретически могут отменить, но в Конституции появится отдельная статья, посвященная Елбасы.Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года.При этом сохранил тогда за собой пост главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).В 2021-м Назарбаев заявил, что покинет пост председателя АНК и передаст полномочия действующему главе Казахстана. Полномочия председателя Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января 2022 года.
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казахстан, президент, нурсултан назарбаев, конституция
Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус
Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции страны.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально станет "основателем независимого Казахстана". Это будет закреплено в обновленной Конституции Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан
.
О нововведении рассказал член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.
"Первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана. То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть - вы все видели, это весь мир видит - он будет закреплен в Конституции", - рассказал юрист на пресс-конференции.
Такое решение приняла рабочая группа, которая занимается внесением поправок в Конституцию по поручению действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус (основателя независимого Казахстана – Sputnik) необходимо определить уже в самой Конституции", - отметил Абдрасулов.
Известно, что в Казахстане в настоящее время действует действует Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".
Согласно этому закону Елбасы – это основатель нового независимого государства Казахстан, обеспечивший его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В том случае, если поправки будут приняты, закон о первом президенте теоретически могут отменить, но в Конституции появится отдельная статья, посвященная Елбасы.
Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года.
При этом сохранил тогда за собой пост главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
В 2021-м Назарбаев заявил, что покинет пост председателя АНК и передаст полномочия действующему главе Казахстана. Полномочия председателя Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января 2022 года.