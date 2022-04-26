https://uz.sputniknews.ru/20220426/pervomu-prezidentu-kazaxstana-nursultanu-nazarbaevu-prisvoyat-novyy-status-24209656.html

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус

Статус Назарбаева как основателя независимого Казахстана могут закрепить в Конституции страны.

2022-04-26T11:19+0500

2022-04-26T11:19+0500

2022-04-26T11:19+0500

в мире

казахстан

президент

нурсултан назарбаев

конституция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/12/22257159_793:20:2898:1204_1920x0_80_0_0_b869a07f1fa3aa4df12285a59635c9bc.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально станет "основателем независимого Казахстана". Это будет закреплено в обновленной Конституции Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.О нововведении рассказал член рабочей группы, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов.Такое решение приняла рабочая группа, которая занимается внесением поправок в Конституцию по поручению действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.Известно, что в Казахстане в настоящее время действует действует Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".Согласно этому закону Елбасы – это основатель нового независимого государства Казахстан, обеспечивший его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В том случае, если поправки будут приняты, закон о первом президенте теоретически могут отменить, но в Конституции появится отдельная статья, посвященная Елбасы.Напомним, Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года.При этом сохранил тогда за собой пост главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).В 2021-м Назарбаев заявил, что покинет пост председателя АНК и передаст полномочия действующему главе Казахстана. Полномочия председателя Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января 2022 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, президент, нурсултан назарбаев, конституция