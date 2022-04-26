https://uz.sputniknews.ru/20220426/prometey-zaschitit-rossiyu-ot-yadernogo-udara-iz-kosmosa-24228025.html

"Прометей" защитит Россию от ядерного удара из космоса

"Прометей" защитит Россию от ядерного удара из космоса

Серийное производство новейшей системы ПВО-ПРО С-500 "Прометей" делает Россию недосягаемой в мировой гонке высокотехнологичных вооружений.

2022-04-26T22:06+0500

2022-04-26T22:06+0500

2022-04-26T22:06+0500

колумнисты

космос

вооружение

система пво с-500

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Пока западные "партнеры" пытаются создать нечто подобное системе С-400 "Триумф", российские "Прометеи" берут под контроль ближний космос – на высотах в сотни километров.Генеральный директор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков 25 апреля заявил о запуске системы ПВО-ПРО С-500 в серийное производство. Система С-500 "Прометей" не имеет аналогов в мире, и вскоре станет основой воздушно-космической обороны России.Первый бригадный комплект С-500 получили войска 15-й армии особого назначения ВКС в октябре 2021 года. Уже полгода "Прометеи" надежно контролируют и защищают воздушное и космическое пространство над Москвой. Второй бригадный комплект заступит на боевое дежурство в первой половине 2022 года. Подготовка специалистов идет пятый год.Ранее Минобороны РФ сообщило, что новейшая система ПВО-ПРО С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр, и подтвердила заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность. "Прометей" предназначен для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника – во всем диапазоне скоростей, на дальности до 600 км и высотах до 200 км, а в отдельных источниках – даже до 400 км над Землей. Неназванная российская наземная система ПРО 15 ноября 2021 года одной ракетой ювелирно поразила старый советский спутник "Целина-Д" на высоте 500 км.Большинство технических характеристик "Прометея" секретны, однако на Западе сразу заметили могущество российского "Прометея", способного "сбивать спутники, гиперзвуковые ракеты и многое другое". Издание Military Watch в качестве возможных целей системы С-500 рассматривает несуществующие пока стратегический бомбардировщик B-21 Raider, гиперзвуковые ракеты и разведывательно-ударный самолет SR-72 Соединенных Штатов.Полагаю, в этом списке не хватает действующего космического челнока (бомбардировщика) Пентагона Boeing X-37, МБР Minuteman III, а также американских ядерных крылатых ракет морского и воздушного базирования. Возможности российского "Прометея" серьезно беспокоят США и НАТО.Надежный щит, неотразимый меч"Прометей" способен поражать баллистические, аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км, и все же не является продолжением, развитием или заменой предыдущих поколений российских систем ПВО С-400 или ПРО А-135. Основная задача новейшей системы – уничтожение баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета.Судя по информации в открытых источниках, основная специализация С-500 – охрана и оборона космических рубежей страны от вероятного ракетно-ядерного удара из ближнего космоса. Отсюда – несопоставимая даже с системой С-400 "Триумф" максимальная высота поражения – 200 (400) км и возможность поражения целей, летящих со скоростью до 7 км/сек или свыше 25 тысяч км/час.В отличие от С-400 и С-300, которые обеспечивают залп четырех ракет дальностью до 250 км по целям на высотах от 10 метров до 30 км, пусковая установка мобильного "Прометея" несет две сверхдальнобойные ракеты "земля-воздух".Зенитные ракетные полки ВКС России перевооружены на современные системы С-400 более чем на 70 процентов. Поставки в войска новейших "Прометеев" не отодвинет "Триумфы" на второй план – сделают эшелонированную оборону ПВО-ПРО плотнее и глубже. Заметим, Россия – единственная страна в мире, противовоздушная оборона которой построена по эшелонированному принципу, начиная с переносных зенитных ракетных комплексов ближней дальности типа "Верба" или "Игла" (дальность поражения – до 6 км на высотах до 5 км).Во втором эшелоне – расчеты гусеничных ЗРК "Бук" и "Тор", "Панцирь-СМ" средней дальности (дальность поражения – до 40 км на высотах до 15 км), в третьем – ЗРК С-300 и ЗРС С-400 (максимальные дальность и высота –250 км и 30 км соответственно). Новейшая система С-500 гармонично дополнит условные три эшелона четвертым – космическим.В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланирована закупка пяти бригадных комплектов С-500, которые будут объединены с системой ПРО А-135 в Центральной России. В перспективе наземный вариант С-500 может стать корабельным.В соответствии с концепцией "молниеносного глобального удара" (PromptGlobalStrike), США способны одним залпом отправить противнику до 6 тысяч "Томагавков" (в том числе с ядерными боеголовками). В ситуации военного конфликта с Россией американская концепция теряет всякий смысл. Внезапное применение Пентагоном и НАТО крылатых ракет и МБР по территории РФ или российским войскам на Украине, в Сирии, на Южном Кавказе и в странах Центральной Азии – будет отражено системами ПВО-ПРО. Одновременно состоится возмездие агрессору (гиперзвуковыми, крылатыми и межконтинентальными ракетами).Россия – самая могущественная в мире ядерная держава, обладающая высокотехнологичным щитом ПВО-ПРО. Западным "партнерам" не следует забывать об этом.Система С-500 "Прометей" – новый технологический прорыв космического масштаба, ответ Москвы на вызовы времени. Россия никому не угрожает, но помнит недавнюю историю Ирака, Югославии, Ливии, цинично расстрелянных с безопасного расстояния странами Североатлантического альянса. Единое информационное поле предупреждения о ракетном нападении, в основе которого – возможности РЛС дальнего загоризонтного обнаружения целей типа "Воронеж" интегрируется с новейшими системами и комплексами "Прометей", "Кинжал", "Сармат", "Посейдон", и Россия превращается в неприступную крепость.США и НАТО заметно отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, и все же космическая, антигиперзвуковая система С-500 изначально имеет огромный экспортный потенциал. "Первой пятеркой" вероятных зарубежных покупателей считаются Беларусь, Китай, Индия, Алжир, Иран. Развитие российских оборонных технологий продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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космос, вооружение, система пво с-500