https://uz.sputniknews.ru/20220426/soveschanie-shavkata-mirziyoeva-po-voprosam-turizma--glavnoe-24223737.html
Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное
Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное
В ходе видеоселекторного совещания по расширению спектра туристических услуг и развитию инфраструктуры глава государства Шавкат Мирзиёев задал вектор предстоящей работы.
2022-04-26T17:12+0500
2022-04-26T17:12+0500
2022-04-26T17:22+0500
политика
шавкат мирзиёев
туризм
совещание
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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит совещание, посвященное развитию туризма и соответствующей инфраструктуры в стране. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Во время совещания президент отметил, что туристическая отрасль только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19 – в первом квартале 2022 года Узбекистан посетили в 2,5 раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.Мирзиёев отметил, что наличие исторических памятников и достопримечательностей является недостаточным для привлечения туристов, необходимы отели, музеи, транспорт, дороги, точки питания и качественный сервис.Глава государства отметил, что необходимо развивать гостиничную инфраструктуру в Каракалпакстане, Андижане и Кашкадарье, развивать молодежный туризм во всех регионах страны и внедрять услуги "семейного отдыха" и формат "все включено".
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шавкат мирзиёев, туризм, совещание
Совещание Шавката Мирзиёева по вопросам туризма – главное
17:12 26.04.2022 (обновлено: 17:22 26.04.2022)
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В ходе видеоселекторного совещания по расширению спектра туристических услуг и развитию инфраструктуры глава государства Шавкат Мирзиёев задал вектор предстоящей работы.
ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводит совещание, посвященное развитию туризма и соответствующей инфраструктуры в стране. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Во время совещания президент отметил, что туристическая отрасль только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19 – в первом квартале 2022 года Узбекистан посетили в 2,5 раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
Мирзиёев отметил, что наличие исторических памятников и достопримечательностей является недостаточным для привлечения туристов, необходимы отели, музеи, транспорт, дороги, точки питания и качественный сервис.
Глава государства отметил, что необходимо развивать гостиничную инфраструктуру в Каракалпакстане, Андижане и Кашкадарье, развивать молодежный туризм во всех регионах страны и внедрять услуги "семейного отдыха" и формат "все включено".