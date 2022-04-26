https://uz.sputniknews.ru/20220426/sud-oshtrafoval-meta-na-4-mln-rubley-za-neudalenie-postov-s-propagandoy-lgbt-24219270.html

Суд оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ

Суд оштрафовал Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ

Такое решение вынес Таганский суд города Москва.

2022-04-26T16:52+0500

2022-04-26T16:52+0500

2022-04-26T16:52+0500

россия

суд

москва

штраф

пропаганда

лгбт

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ТАШКЕНТ, 26 апр – Sputnik. Мировой судья Таганского суда Москвы оштрафовал компанию Meta Platforms* на четыре млн рублей или 615 млн сумов за неудаление запрещенных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Известно, что дело об административном нарушении было начато в связи с неудалением контента, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные ценности, в частности в социальных сетях Instagram* и Facebook*.Протокол в отношении Meta* составлен по ч.2 ст.13.42 Кодекс России об административных правонарушениях - неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством. Максимальное наказание – 4 млн рублей.С начала 2021 года зарубежные компании, владеющие популярными социальными сетями, неоднократно привлекались к административной ответственности из-за неудаления контента, содержащего информацию, распространение которой на территории РФ запрещено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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суд, москва, штраф, пропаганда, лгбт