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В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР
В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР
Посольства ДНР и ЛНР могут открыться в Москве в течение одного-двух месяцев.
2022-04-26T13:49+0500
2022-04-26T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик в скором времени откроются в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.Также собеседник агентства предположил, что посольства могут открыться в ближайшие один-два месяца.Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы России и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.
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москва, посольство, днр, лнр

В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР

13:49 26.04.2022
© Sputnik / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкМитинг в честь годовщины провозглашения ДНР в Донецке
Митинг в честь годовщины провозглашения ДНР в Донецке - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Ирина Геращенко
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Посольства ДНР и ЛНР могут открыться в Москве в течение одного-двух месяцев.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик в скором времени откроются в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
"Будем стараться, чтобы (это было. — Sputnik) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — сообщили агентству.
Также собеседник агентства предположил, что посольства могут открыться в ближайшие один-два месяца.
Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы России и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.
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