https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-moskve-skoro-otkroyutsya-posolstva-dnr-i-lnr-24215602.html
В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР
В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР
Посольства ДНР и ЛНР могут открыться в Москве в течение одного-двух месяцев.
2022-04-26T13:49+0500
2022-04-26T13:49+0500
2022-04-26T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик в скором времени откроются в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.Также собеседник агентства предположил, что посольства могут открыться в ближайшие один-два месяца.Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы России и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
москва, посольство, днр, лнр
В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР
Посольства ДНР и ЛНР могут открыться в Москве в течение одного-двух месяцев.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик в скором времени откроются в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
"Будем стараться, чтобы (это было. — Sputnik) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — сообщили агентству.
Также собеседник агентства предположил, что посольства могут открыться в ближайшие один-два месяца.
Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы России и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.