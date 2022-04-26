https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-moskve-skoro-otkroyutsya-posolstva-dnr-i-lnr-24215602.html

В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР

В Москве скоро откроются посольства ДНР и ЛНР

Посольства ДНР и ЛНР могут открыться в Москве в течение одного-двух месяцев.

2022-04-26T13:49+0500

2022-04-26T13:49+0500

2022-04-26T13:49+0500

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москва

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Дипломатические представительства Донецкой и Луганской народных республик в скором времени откроются в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.Также собеседник агентства предположил, что посольства могут открыться в ближайшие один-два месяца.Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы России и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.

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москва, посольство, днр, лнр