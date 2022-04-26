https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-oon-prizvali-vlasti-ssha-razblokirovat-aktivy-tsb-afganistana-24207635.html

В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана

В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана

В Афганистане нарастает гуманитарный кризис.

2022-04-26T09:58+0500

2022-04-26T09:58+0500

2022-04-26T09:58+0500

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Эксперты ООН по правам человека выражают обеспокоенность текущей ситуацией в Афганистане. В данное время в стране нарастает гуманитарный кризис. На фоне этого, в ООН призвали руководство США разблокировать активы Центробанка Афганистана на сумму более $7 млрд, сообщает RT на русском.Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане "грандиозным гуманитарным кризисом, который стоит на грани катастрофы", а эксперты ООН, в свою очередь заявляют, что текущая ситуация "ставит под серьезную угрозу жизнь более половины населения страны".Согласно оценке ООН, в настоящее время в Афганистане наблюдается самое большое в мире количество людей, страдающих от чрезвычайной нехватки продовольствия: более 23 млн человек нуждаются в помощи, а примерно 95% населения потребляют недостаточно продуктов питания.Ранее 11 февраля президент США Джо Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана на сумму $7 млрд.Отмечается, что хранящиеся на счетах американских банков афганские активы будут направлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.Более того, 50% от заблокированных средств в будущем будут применены для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после решения суда, а вот остальные $3,5 млрд американские власти планируют оставить в США "в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года".Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что нынешние проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки средств страны в международных структурах.

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оон, сша, афганистан, кризис