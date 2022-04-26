https://uz.sputniknews.ru/20220426/v-oon-prizvali-vlasti-ssha-razblokirovat-aktivy-tsb-afganistana-24207635.html
В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана
В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана
В Афганистане нарастает гуманитарный кризис.
2022-04-26T09:58+0500
2022-04-26T09:58+0500
2022-04-26T09:58+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Эксперты ООН по правам человека выражают обеспокоенность текущей ситуацией в Афганистане. В данное время в стране нарастает гуманитарный кризис. На фоне этого, в ООН призвали руководство США разблокировать активы Центробанка Афганистана на сумму более $7 млрд, сообщает RT на русском.Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане "грандиозным гуманитарным кризисом, который стоит на грани катастрофы", а эксперты ООН, в свою очередь заявляют, что текущая ситуация "ставит под серьезную угрозу жизнь более половины населения страны".Согласно оценке ООН, в настоящее время в Афганистане наблюдается самое большое в мире количество людей, страдающих от чрезвычайной нехватки продовольствия: более 23 млн человек нуждаются в помощи, а примерно 95% населения потребляют недостаточно продуктов питания.Ранее 11 февраля президент США Джо Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана на сумму $7 млрд.Отмечается, что хранящиеся на счетах американских банков афганские активы будут направлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.Более того, 50% от заблокированных средств в будущем будут применены для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после решения суда, а вот остальные $3,5 млрд американские власти планируют оставить в США "в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года".Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что нынешние проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки средств страны в международных структурах.
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оон, сша, афганистан, кризис
В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана
В Афганистане нарастает гуманитарный кризис.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Эксперты ООН по правам человека выражают обеспокоенность текущей ситуацией в Афганистане. В данное время в стране нарастает гуманитарный кризис. На фоне этого, в ООН призвали руководство США разблокировать активы Центробанка Афганистана на сумму более $7 млрд, сообщает RT на русском
.
"И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США... Эксперты ООН призвали США... пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана", — говорится в заявлении ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в Афганистане "грандиозным гуманитарным кризисом, который стоит на грани катастрофы", а эксперты ООН, в свою очередь заявляют, что текущая ситуация "ставит под серьезную угрозу жизнь более половины населения страны".
Согласно оценке ООН, в настоящее время в Афганистане наблюдается самое большое в мире количество людей, страдающих от чрезвычайной нехватки продовольствия: более 23 млн человек нуждаются в помощи, а примерно 95% населения потребляют недостаточно продуктов питания.
Ранее 11 февраля президент США Джо Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана на сумму $7 млрд.
Отмечается, что хранящиеся на счетах американских банков афганские активы будут направлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Более того, 50% от заблокированных средств в будущем будут применены для удовлетворения гуманитарных нужд афганцев после решения суда, а вот остальные $3,5 млрд американские власти планируют оставить в США "в качестве компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года".
Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что нынешние проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки средств страны в международных структурах.
"Как бы сейчас ни наращивалась помощь по линии УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. — Sputnik), фондов и программ, без размораживания средств по линии международных финансовых институтов социально-экономические проблемы Афганистана решить не удастся", — подчеркнул российский постпред на заседании СБ ООН.