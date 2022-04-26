Веннесланд призвал сохранять спокойствие в последнюю неделю Рамадана
10:42 26.04.2022 (обновлено: 10:43 26.04.2022)
Специальный координатор ООН по Ближневосточному мирному процессу: верующие-мусульмане должны иметь возможность в спокойной обстановке отметить последнюю неделю Рамадана.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Запуски Запуски ракет из Газы подрывают хрупкую стабильность, царившую с мая прошлого года, заявил Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, выступая в понедельник в Совете Безопасности ООН.
"Когда я выступал перед Советом Безопасности в марте, я выразил надежду, что этот священный месяц будет мирным и праздничным временем. К сожалению, этот период был омрачен насилием на оккупированных территориях Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и терактами в Израиле, в результате которых погибли и получили ранения десятки гражданских лиц", - отметил спецпосланник.
Известно, что в ходе демонстраций, столкновений, операций по обыску и задержанию на оккупированном Западном берегу и в Израиле израильскими силами безопасности были убиты 23 палестинца, в том числе три женщины и четыре ребенка. Получили ранения 541 палестинец, в том числе 30 женщин и 80 детей.
За этот же период были убиты 12 израильтян, в том числе две женщины, а также трое иностранцев, 82 израильтянина, в том числе шесть детей и четыре женщины, получили ранения в результате обстрелов и нападений со стороны палестинцев, столкновений, бросания камней и коктейлей Молотова. В общей сложности палестинцы совершили 104 нападения на израильских гражданских лиц.
"Не может быть никакого оправдания террористическим актам или насилию в отношении гражданских лиц. Провокации и подстрекательство должны быть немедленно прекращены и безоговорочно осуждены всеми сторонами. Политические, религиозные и общественные лидеры должны внести свой вклад в снижение напряженности, поддержание статус-кво в святых местах и обеспечение их неприкосновенности", - подчеркнул Вененесланд.
Также спецпосланник ООН высоко оценил намерения израильских должностных лиц создать условия, при которых мусульманам будет разрешено молиться на Святой Эспланаде в Иерусалиме в дни Рамадана.
Помимо этого, он поблагодарил палестинских лидеров и международных партнеров за усилия по снижению напряженности в регионе.
"Региональные и международные партнеры, включая ООН, Египет и Иорданию, приняли участие в восстановлении спокойствия в районе святых мест и способствовали обеспечению постоянного доступа к ним верующих-мусульман. Эти усилия следует продолжать", - заявил спецкоординатор.
По мнению Веннесланда, серьезной эскалации на палестинских территориях и в Иерусалиме можно избежать. Он подчеркнул, что устойчивое спокойствие может послужить пространством для дискуссий о возможности дальнейшего улучшения ситуации.
"Я призываю стороны сохранять выдержку, чтобы верующие могли спокойно отпраздновать последнюю неделю Рамадана", – сказал спецпосланник.
В минувшие выходные Генсек ООН Антониу Гуттериш провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в святых местах в Иерусалиме и усилия по снижению напряженности, прекращению провокаций и восстановлению спокойствия.
По заявлению Гутерриша, статус-кво в святых местах необходимо поддерживать и уважать.