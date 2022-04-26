https://uz.sputniknews.ru/20220426/vennesland-prizval-soxranyat-spokoystvie-v-poslednyuyu-nedelyu-ramadana-24208547.html

Веннесланд призвал сохранять спокойствие в последнюю неделю Рамадана

Веннесланд призвал сохранять спокойствие в последнюю неделю Рамадана

Специальный координатор ООН по Ближневосточному мирному процессу: верующие-мусульмане должны иметь возможность в спокойной обстановке отметить последнюю неделю Рамадана.

2022-04-26T10:42+0500

2022-04-26T10:42+0500

2022-04-26T10:43+0500

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оон

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Запуски Запуски ракет из Газы подрывают хрупкую стабильность, царившую с мая прошлого года, заявил Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд, выступая в понедельник в Совете Безопасности ООН.Известно, что в ходе демонстраций, столкновений, операций по обыску и задержанию на оккупированном Западном берегу и в Израиле израильскими силами безопасности были убиты 23 палестинца, в том числе три женщины и четыре ребенка. Получили ранения 541 палестинец, в том числе 30 женщин и 80 детей.За этот же период были убиты 12 израильтян, в том числе две женщины, а также трое иностранцев, 82 израильтянина, в том числе шесть детей и четыре женщины, получили ранения в результате обстрелов и нападений со стороны палестинцев, столкновений, бросания камней и коктейлей Молотова. В общей сложности палестинцы совершили 104 нападения на израильских гражданских лиц.Также спецпосланник ООН высоко оценил намерения израильских должностных лиц создать условия, при которых мусульманам будет разрешено молиться на Святой Эспланаде в Иерусалиме в дни Рамадана.Помимо этого, он поблагодарил палестинских лидеров и международных партнеров за усилия по снижению напряженности в регионе.По мнению Веннесланда, серьезной эскалации на палестинских территориях и в Иерусалиме можно избежать. Он подчеркнул, что устойчивое спокойствие может послужить пространством для дискуссий о возможности дальнейшего улучшения ситуации.В минувшие выходные Генсек ООН Антониу Гуттериш провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в святых местах в Иерусалиме и усилия по снижению напряженности, прекращению провокаций и восстановлению спокойствия.По заявлению Гутерриша, статус-кво в святых местах необходимо поддерживать и уважать.

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оон, священный месяц рамадан, мусульмане