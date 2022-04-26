https://uz.sputniknews.ru/20220426/vspominaem-likvidatsiyu-avarii-na-chaes--video-24209980.html
История Чернобыльской АЭС: как ликвидировали страшную аварию — видео
История Чернобыльской АЭС: как ликвидировали страшную аварию — видео
Со дня крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики прошло 36 лет.
2022-04-26T11:37+0500
2022-04-26T11:37+0500
2022-04-26T12:08+0500
происшествия
авария
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Взрыв в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина) полностью уничтожил реактор четвертого энергоблока станции.Публикуем архивные кадры ликвидации аварии.В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран.Авария на ЧАЭС затронула жизнь миллионов людей: персонал ЧАЭС, участники ликвидации, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий.
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авария
История Чернобыльской АЭС: как ликвидировали страшную аварию — видео
11:37 26.04.2022 (обновлено: 12:08 26.04.2022)
Со дня крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики прошло 36 лет.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Взрыв в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина) полностью уничтожил реактор четвертого энергоблока станции.
Публикуем архивные кадры ликвидации аварии.
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран.
Авария на ЧАЭС затронула жизнь миллионов людей: персонал ЧАЭС, участники ликвидации, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий.