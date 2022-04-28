https://uz.sputniknews.ru/20220428/24259503.html
Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео
Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео
Издание на русском языке нашли при осмотре в казармах.
2022-04-28T14:41+0500
2022-04-28T14:41+0500
2022-04-28T14:41+0500
видео
адольф гитлер
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Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова"*, пишет РИА Новости.Издание было на русском языке и, по всей видимости, изучалось националистами во время нахождения в казармах. Книга Гитлера считается идеологическим фундаментом национал-социализма. До 1945 года Mein Kampf перевели на 18 языков, в общей сложности было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010-го книгу внесли в российский Федеральный список экстремистских материалов.* — неонацистская организация, против которой в России возбуждено уголовное дело
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Книга Гитлера Mein Kampf найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова"
Книга Гитлера Mein Kampf найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова"
2022-04-28T14:41+0500
true
PT0M22S
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
адольф гитлер
Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео
Издание на русском языке нашли при осмотре в казармах.
Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова"*, пишет
РИА Новости.
Издание было на русском языке и, по всей видимости, изучалось националистами во время нахождения в казармах.
Книга Гитлера считается идеологическим фундаментом национал-социализма.
До 1945 года Mein Kampf перевели на 18 языков, в общей сложности было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010-го книгу внесли в российский Федеральный список экстремистских материалов.
* — неонацистская организация, против которой в России возбуждено уголовное дело