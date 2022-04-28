https://uz.sputniknews.ru/20220428/24259503.html

Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео

Книгу Гитлера обнаружили на базе "Азова"* в Мариуполе — видео

Издание на русском языке нашли при осмотре в казармах.

2022-04-28T14:41+0500

2022-04-28T14:41+0500

2022-04-28T14:41+0500

видео

адольф гитлер

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Книга Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова"*, пишет РИА Новости.Издание было на русском языке и, по всей видимости, изучалось националистами во время нахождения в казармах. Книга Гитлера считается идеологическим фундаментом национал-социализма. До 1945 года Mein Kampf перевели на 18 языков, в общей сложности было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010-го книгу внесли в российский Федеральный список экстремистских материалов.* — неонацистская организация, против которой в России возбуждено уголовное дело

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Книга Гитлера Mein Kampf найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова" Книга Гитлера Mein Kampf найдена в Мариуполе на базе националистов "Азова" 2022-04-28T14:41+0500 true PT0M22S

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адольф гитлер