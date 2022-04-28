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Видео: Эммануэля Макрона закидали помидорами
Видео: Эммануэля Макрона закидали помидорами
Граждане Франции напали на своего вновь избранного президента и закидали его помидорами в прямом эфире.
2022-04-28T16:35+0500
2022-04-28T16:35+0500
2022-04-28T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Вновь избранного президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время встречи с жителями муниципалитета Суржи под Парижем. Встречу в прямом эфире показывал телеканал BFM.В социальных сетях распространился видеоролик, на котором Макрон с телохранителями стоит в центре толпы, и люди начинают кидать в него помидоры. Телохранители сначала пытались заслонить главу государства руками, а затем раскрывают над ним зонт.Это уже не первый случая нападения на Макрона. Осенью прошлого года во время гастрономического салона в Лионе 19-летний студент бросил в него яйцо. Позже молодому человеку назначили психиатрическую экспертизу и принудительно госпитализировали.В июне того же года во время визита в департамент Дром мужчина дал Макрону пощечину.Напомним, Эммануэль Макрон был повторно избран на пост президента Франции 24 апреля, набрав 58,55% голосов. Результаты выборов спровоцировали волну протестов в Париже.Читайте также: Полная и безоговорочная капитуляция: французы сдали страну глобалистам
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Видео: Эммануэля Макрона закидали помидорами
Граждане Франции напали на своего вновь избранного президента и закидали его помидорами в прямом эфире.
ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik.
Вновь избранного президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время встречи с жителями муниципалитета Суржи под Парижем. Встречу в прямом эфире показывал телеканал BFM
.
В социальных сетях распространился видеоролик, на котором Макрон с телохранителями стоит в центре толпы, и люди начинают кидать в него помидоры. Телохранители сначала пытались заслонить главу государства руками, а затем раскрывают над ним зонт.
Это уже не первый случая нападения на Макрона. Осенью прошлого года во время гастрономического салона в Лионе 19-летний студент бросил в него яйцо. Позже молодому человеку назначили психиатрическую экспертизу и принудительно госпитализировали.
В июне того же года во время визита в департамент Дром мужчина дал Макрону пощечину.
Напомним, Эммануэль Макрон был повторно избран на пост президента Франции 24 апреля, набрав 58,55% голосов. Результаты выборов спровоцировали волну протестов в Париже.