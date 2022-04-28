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https://uz.sputniknews.ru/20220428/24269468.html
Топ-7 самых красивых дворцов России
Топ-7 самых красивых дворцов России
В России множество дворцов - различных эпох, стилей и размеров. Одни из них популярны среди туристов, другие малоизвестны. В нашей фотоподборке мы расскажем вам о семи самых красивых и популярных из них.
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фото
туризм
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фото, туризм

Топ-7 самых красивых дворцов России

22:00 28.04.2022
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В России множество дворцов - различных эпох, стилей и размеров. Одни из них популярны среди туристов, другие малоизвестны. В нашей фотоподборке мы расскажем вам о семи самых красивых и популярных из них.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке.
Воронцовский дворец в Алупке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
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Воронцовский дворец в Алупке.
© Sputnik / Alexey Danichev  / Перейти в фотобанк

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Danichev
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Kazan. Agriculturers palace (cropped image)Дворец Земледельцев в Казани.
Дворец Земледельцев в Казани - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Kazan. Agriculturers palace (cropped image)
Дворец Земледельцев в Казани.
CC BY-SA 3.0 / Sergey Korovkin 84 / Wooden palace of tsar AlexeyДворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Sergey Korovkin 84 / Wooden palace of tsar Alexey
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
CC BY-SA 4.0 / Georgi Dolgopski / Travel Palace in Tver (cropped image)Тверской императорский путевой дворец.
Тверской императорский путевой дворец - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 4.0 / Georgi Dolgopski / Travel Palace in Tver (cropped image)
Тверской императорский путевой дворец.
© Foto : Public domain/ISasha

Дворец Н.Д. Алфераки в Таганроге

Дворец Н.Д. Алфераки в Таганроге - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain/ISasha

Дворец Н.Д. Алфераки в Таганроге

CC BY-SA 3.0 / Alexei Beloborodov / Vyksa. Metallurgists SquareДом-дворец Баташовых в Выксе.
Дом-дворец Баташовых в Выксе - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Alexei Beloborodov / Vyksa. Metallurgists Square
Дом-дворец Баташовых в Выксе.
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