https://uz.sputniknews.ru/20220428/24269468.html
Топ-7 самых красивых дворцов России
Топ-7 самых красивых дворцов России
В России множество дворцов - различных эпох, стилей и размеров. Одни из них популярны среди туристов, другие малоизвестны. В нашей фотоподборке мы расскажем вам о семи самых красивых и популярных из них.
2022-04-28T22:00+0500
2022-04-28T22:00+0500
2022-04-28T22:00+0500
фото
туризм
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MIA „Rosiya Segodnya“
фото, туризм
Топ-7 самых красивых дворцов России
В России множество дворцов - различных эпох, стилей и размеров. Одни из них популярны среди туристов, другие малоизвестны. В нашей фотоподборке мы расскажем вам о семи самых красивых и популярных из них.