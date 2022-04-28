Топ-7 самых красивых дворцов России

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В России множество дворцов - различных эпох, стилей и размеров. Одни из них популярны среди туристов, другие малоизвестны. В нашей фотоподборке мы расскажем вам о семи самых красивых и популярных из них.