https://uz.sputniknews.ru/20220428/kyrgyzstan-otmenyaet-trebovanie-o-ptsr-teste-pri-peresechenii-granitsy-24266673.html

Кыргызстан отменяет требование о ПЦР-тесте при пересечении границы

Кыргызстан отменяет требование о ПЦР-тесте при пересечении границы

Мера распространяется и на граждан страны, и на иностранцев, пересекающих границу Кыргызстана.

2022-04-28T18:05+0500

2022-04-28T18:05+0500

2022-04-28T21:31+0500

в мире

коронавирус covid-19

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Кыргызстан с 1 мая отменяет обязательное требование о предоставлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19 при пересечении границы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на правительство республики.Мера распространяется и на кыргызстанцев, и на иностранных граждан независимо от вида транспорта, на котором они пересекают границу.При этом в стране продолжится кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции с упором на особо уязвимые группы населения, сообщает пресс-служба Правительства Кыргызстана.На ближайшем заседании Кабинет министров также рассмотрит отмену режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, кыргызстан