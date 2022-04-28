https://uz.sputniknews.ru/20220428/kyrgyzstan-otmenyaet-trebovanie-o-ptsr-teste-pri-peresechenii-granitsy-24266673.html
Кыргызстан отменяет требование о ПЦР-тесте при пересечении границы
Кыргызстан отменяет требование о ПЦР-тесте при пересечении границы
Мера распространяется и на граждан страны, и на иностранцев, пересекающих границу Кыргызстана.
2022-04-28T18:05+0500
2022-04-28T18:05+0500
2022-04-28T21:31+0500
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кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Кыргызстан с 1 мая отменяет обязательное требование о предоставлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19 при пересечении границы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на правительство республики.Мера распространяется и на кыргызстанцев, и на иностранных граждан независимо от вида транспорта, на котором они пересекают границу.При этом в стране продолжится кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции с упором на особо уязвимые группы населения, сообщает пресс-служба Правительства Кыргызстана.На ближайшем заседании Кабинет министров также рассмотрит отмену режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане.
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коронавирус covid-19, кыргызстан
Кыргызстан отменяет требование о ПЦР-тесте при пересечении границы
18:05 28.04.2022 (обновлено: 21:31 28.04.2022)
Мера распространяется и на граждан страны, и на иностранцев, пересекающих границу Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik
. Кыргызстан с 1 мая отменяет обязательное требование о предоставлении ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против COVID-19 при пересечении границы. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на правительство республики.
Мера распространяется и на кыргызстанцев, и на иностранных граждан независимо от вида транспорта, на котором они пересекают границу.
При этом в стране продолжится кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции с упором на особо уязвимые группы населения, сообщает пресс-служба Правительства Кыргызстана.
На ближайшем заседании Кабинет министров также рассмотрит отмену режима чрезвычайной ситуации в Кыргызстане.