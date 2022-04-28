https://uz.sputniknews.ru/20220428/pod-kolesami-mashiny-iz-korteja-pashinyana-pogibla-beremennaya-jenschina-24252307.html

Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина

Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина

Премьер министр Армении выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.

2022-04-28T08:21+0500

2022-04-28T08:21+0500

2022-04-28T08:21+0500

в мире

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24252278_0:1118:2048:2270_1920x0_80_0_0_e85a64e24d3b0865321daaa9da685bf7.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия, в котором один из автомобилей кортежа премьера Николы Пашиняна сбивает насмерть беременную Сону Мнацаканян. Об этом пишет Sputnik Беларусь.Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян признал, что 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Лео и Пароняна произошло смертельное ДТП с участием машины из кортежа правительства.Однако, по его словам, момента столкновения не было и не могло быть видно из машины премьер-министра, так как его автомобиль проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося.Тарон Чахоян подчеркнул, что премьер-министр не мог точно знать, что произошло, но заметив женщину на месте ДТП, поручил вызвать скорую помощь, которая приехала через несколько минут, а также выяснить подробности.По приезде в Национальное собрание Пашиняна проинформировали о происшествии, после чего он дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.А также выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

никол пашинян