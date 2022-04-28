https://uz.sputniknews.ru/20220428/pod-kolesami-mashiny-iz-korteja-pashinyana-pogibla-beremennaya-jenschina-24252307.html
Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина
Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина
Премьер министр Армении выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.
2022-04-28T08:21+0500
2022-04-28T08:21+0500
2022-04-28T08:21+0500
в мире
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24252278_0:1118:2048:2270_1920x0_80_0_0_e85a64e24d3b0865321daaa9da685bf7.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия, в котором один из автомобилей кортежа премьера Николы Пашиняна сбивает насмерть беременную Сону Мнацаканян. Об этом пишет Sputnik Беларусь.Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян признал, что 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Лео и Пароняна произошло смертельное ДТП с участием машины из кортежа правительства.Однако, по его словам, момента столкновения не было и не могло быть видно из машины премьер-министра, так как его автомобиль проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося.Тарон Чахоян подчеркнул, что премьер-министр не мог точно знать, что произошло, но заметив женщину на месте ДТП, поручил вызвать скорую помощь, которая приехала через несколько минут, а также выяснить подробности.По приезде в Национальное собрание Пашиняна проинформировали о происшествии, после чего он дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.А также выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24252278_0:926:2048:2462_1920x0_80_0_0_b106f1773b38468f628e1951cd4e8975.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
никол пашинян
Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина
Премьер министр Армении выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия, в котором один из автомобилей кортежа премьера Николы Пашиняна сбивает насмерть беременную Сону Мнацаканян. Об этом пишет
Sputnik Беларусь.
Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян признал, что 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Лео и Пароняна произошло смертельное ДТП с участием машины из кортежа правительства.
Однако, по его словам, момента столкновения не было и не могло быть видно из машины премьер-министра, так как его автомобиль проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося.
"В момент наезда машина премьер-министра находилась примерно в 100–150 метрах от места происшествия. Момент аварии из его машины виден не был. Машина премьер-министра проехала место аварии через несколько секунд после происшествия", – написал Чахоян в соцсетях.
Тарон Чахоян подчеркнул, что премьер-министр не мог точно знать, что произошло, но заметив женщину на месте ДТП, поручил вызвать скорую помощь, которая приехала через несколько минут, а также выяснить подробности.
По приезде в Национальное собрание Пашиняна проинформировали о происшествии, после чего он дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.
А также выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.