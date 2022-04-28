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Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина
Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина
Премьер министр Армении выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.
2022-04-28T08:21+0500
2022-04-28T08:21+0500
в мире
никол пашинян
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия, в котором один из автомобилей кортежа премьера Николы Пашиняна сбивает насмерть беременную Сону Мнацаканян. Об этом пишет Sputnik Беларусь.Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян признал, что 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Лео и Пароняна произошло смертельное ДТП с участием машины из кортежа правительства.Однако, по его словам, момента столкновения не было и не могло быть видно из машины премьер-министра, так как его автомобиль проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося.Тарон Чахоян подчеркнул, что премьер-министр не мог точно знать, что произошло, но заметив женщину на месте ДТП, поручил вызвать скорую помощь, которая приехала через несколько минут, а также выяснить подробности.По приезде в Национальное собрание Пашиняна проинформировали о происшествии, после чего он дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.А также выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.Читайте также:
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никол пашинян

Под колесами машины из кортежа Пашиняна погибла беременная женщина

08:21 28.04.2022
© UnsplashМашина, иллюстративное фото
Машина, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2022
© Unsplash
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Премьер министр Армении выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео с места происшествия, в котором один из автомобилей кортежа премьера Николы Пашиняна сбивает насмерть беременную Сону Мнацаканян. Об этом пишет Sputnik Беларусь.
Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян признал, что 26 апреля в Ереване на перекрестке улиц Лео и Пароняна произошло смертельное ДТП с участием машины из кортежа правительства.
Однако, по его словам, момента столкновения не было и не могло быть видно из машины премьер-министра, так как его автомобиль проехал мимо места происшествия через несколько секунд после случившегося.

"В момент наезда машина премьер-министра находилась примерно в 100–150 метрах от места происшествия. Момент аварии из его машины виден не был. Машина премьер-министра проехала место аварии через несколько секунд после происшествия", – написал Чахоян в соцсетях.

Тарон Чахоян подчеркнул, что премьер-министр не мог точно знать, что произошло, но заметив женщину на месте ДТП, поручил вызвать скорую помощь, которая приехала через несколько минут, а также выяснить подробности.
По приезде в Национальное собрание Пашиняна проинформировали о происшествии, после чего он дал соответствующие указания министру здравоохранения и правоохранительным органам.
А также выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что по факту трагедии проведут тщательное расследование.
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