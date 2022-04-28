https://uz.sputniknews.ru/20220428/pomoschnik-kadyrova-rasskazal-kak-ukrainskie-boytsy-bejali-iz-rubejnogo-24265459.html

Помощник Кадырова рассказал, как украинские бойцы бежали из Рубежного

Помощник Кадырова рассказал, как украинские бойцы бежали из Рубежного

Апты Алаудинов высмеял военнослужащих ВСУ, поспешно покинувших позиции при приближении российских сил.

2022-04-28T17:43+0500

2022-04-28T17:43+0500

2022-04-28T17:43+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

украина

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов высмеял украинских силовиков, спешно бросивших свои позиции в Рубежном при приближении российских войск, сообщает РИА Новости."В жизни не видел, чтобы противник так быстро убегал. Они так быстро соскочили со своих позиций - просто унеслись по этим улицам. Потом мы их даже искать не стали", - рассказал Алаудинов.О полном освобождении города Рубежное в Луганской области президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале 25 апреля.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

украина

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рамзан кадыров, украина, военнослужащие