https://uz.sputniknews.ru/20220428/ssha-v-rabstve-u-ukrainy---amerikanskie-smi-24260943.html

США в рабстве у Украины - американские СМИ

США в рабстве у Украины - американские СМИ

Вашингтон становится рабом собственной вражды с Россией, считает журналист Даг Бэндоу.

2022-04-28T14:22+0500

2022-04-28T14:22+0500

2022-04-28T14:25+0500

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ТАШКЕНТ, 27 апр - Sputnik. Соединенные Штаты Америки уже не видят разницы между собственными интересами и выгодой других государств, которые эксплуатируют Вашингтон. К такому мнению пришел Даг Бэндоу, автор журнала The American Conservative, передает РИА Новости.По мнению журналиста, на важнейшие направления политики США влияли в своих интересах такие государства, как Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань и некоторые страны Восточной Европы.Однако в качестве "союзников" эти страны не только получали особые привилегии, но способствовали отношению США относиться к своим противникам как к врагам, как сегодня это происходит с Украиной, подчеркивает он.Автор цитирует легендарную "Прощальную речь" Джорджа Вашингтона, где тот прозорливо предостерегает потомков о последствиях политической услужливости.Поддержку Украине же Бэндоу считает подменой целей политики США.Аналитические центры и журналистов США автор назвал пиар-агентами Киева.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Биолаборатории на Украине. Что о них известно на данный момент

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сша, украина