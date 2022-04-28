https://uz.sputniknews.ru/20220428/uzbekistantsam-do-25-let-zapretyat-vladet-orujiem-24263281.html

Узбекистанцам до 25 лет запретят владеть оружием

Узбекистанцам до 25 лет запретят владеть оружием

Текст закона о поправках уже направлен на подпись президенту.

2022-04-28T16:13+0500

2022-04-28T16:13+0500

2022-04-28T16:13+0500

общество

оружие

узбекистанцы

президент

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил поправки в закон "Об оружии". Они предусматривают, что в стране повысят минимальный возраст владения оружием с 21 до 25 лет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты.Текст закона о поправках направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.По данным Сената, в соответствии с поправками функции государственного регулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов будут переданы от национальной гвардии к органам внутренних дел Узбекистана.Закон "Об оружии" вступил в действие в Узбекистане в январе 2020-го. Гражданам разрешено покупать до трех единиц нарезного оружия в одни руки исключительно для охоты.Разрешение выдается на три месяца.

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оружие, узбекистанцы, президент