https://uz.sputniknews.ru/20220428/video-sdavshiesya-na-ukraine-britantsy-voevali-v-sirii-24260544.html
Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии
Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии
Двое граждан Великобритании, воевавшие в Мариуполе на стороне ВСУ, ранее воевали в Сирии, но не в армии Королевства.
2022-04-28T13:54+0500
2022-04-28T13:54+0500
2022-04-28T13:54+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
великобритания
сирия
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ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Граждане Великобритании, сдавшиеся в плен в Мариуполе, ранее воевали в Сирии, но не в составе армии Объединенного Королевства, сообщает РИА Новости. Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук. Как рассказал военный, двоих британцев перевели к нему в батальон в конце 2019 года. Они подписали контракт как простые матросы. Оба они рассказывали, что служили в Сирии.Напомним, граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Позже пленные заявили, что обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в обмене их на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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украина, великобритания, сирия
Видео: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии
Двое граждан Великобритании, воевавшие в Мариуполе на стороне ВСУ, ранее воевали в Сирии, но не в армии Королевства.
ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik.
Граждане Великобритании, сдавшиеся в плен в Мариуполе, ранее воевали в Сирии, но не в составе армии Объединенного Королевства, сообщает РИА Новости.
Добровольно сложивший оружие командир десантно-штурмового взвода первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск Сергей Старчук. Как рассказал военный, двоих британцев перевели к нему в батальон в конце 2019 года. Они подписали контракт как простые матросы. Оба они рассказывали, что служили в Сирии.
"Не знаю за кого, но он (Эйден Аслин) говорил, что ему нельзя было возвращаться на территорию Великобритании, потому что он воевал не в составе вооруженных сил Великобритании. А это у них считается или экстремизмом, или терроризмом - не знаю. Шон Пиннер тоже вроде был в Сирии, и у него та же самая ситуация. Наверное, если бы они закончили контракт и получили гражданство Украины, возможно, они могли бы вернуться как украинцы", - сказал Старчук.
Напомним, граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".
Позже пленные заявили, что обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой помочь в обмене их на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.
В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.