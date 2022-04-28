https://uz.sputniknews.ru/20220428/voennyy-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-vyigrala-informatsionnuyu-voynu-24268417.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия выиграла информационную войну
Военный эксперт объяснил, почему Россия выиграла информационную войну
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к увеличению российских войск и флота в районе Кольского полуострова и Санкт-Петербурга, предупредил ученый.
2022-04-28T20:38+0500
2022-04-28T20:38+0500
2022-04-28T20:38+0500
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нато
информационная война
швеция
финляндия
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Что будет, если Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО, станет ли им безопаснее и как отреагирует Россия? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.Финляндия в этом вопросе представляет большую опасность, поскольку находится в непосредственной близости от карельской железнодорожной ветки, соединяющей континентальную Россию с Кольским полуостровом. А на полуострове расположены основные силы российского Северного флота.Страны НАТО поставили Украине военную помощь уже как минимум на $8 млрд, заявил генсек НАТО Столтенберг. По каким причинам эта помощь не смогла значительно повлиять на ход операции? Почему российские системы ПВО - лучшие в мире? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik.
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нато, информационная война, швеция, финляндия, видео
Военный эксперт объяснил, почему Россия выиграла информационную войну
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к увеличению российских войск и флота в районе Кольского полуострова и Санкт-Петербурга, предупредил ученый.
Что будет, если Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО, станет ли им безопаснее и как отреагирует Россия? Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
"Швеция и Финляндия будут в НАТО однозначно, при чем для нас это означает вдвое увеличение границ соприкосновения с враждебным блоком НАТО, что от нас потребует, естественно, принятия соответствующих мер, чтобы обеспечить свою безопасность", - пояснил Сивков.
Финляндия в этом вопросе представляет большую опасность, поскольку находится в непосредственной близости от карельской железнодорожной ветки, соединяющей континентальную Россию с Кольским полуостровом. А на полуострове расположены основные силы российского Северного флота.
"Поэтому нам придется там принимать дополнительные меры безопасности и устойчивости границ. Что естественно потребует увеличения численности российских вооруженных сил, потребует увеличения количества техники, потребует увеличения количества флота в районе Кольского полуострова, Карелии и для защиты Санкт-Петербурга", - пояснил он.
Страны НАТО поставили Украине военную помощь уже как минимум на $8 млрд, заявил генсек НАТО Столтенберг. По каким причинам эта помощь не смогла значительно повлиять на ход операции? Почему российские системы ПВО - лучшие в мире? Обо всем этом смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik
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