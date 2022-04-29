https://uz.sputniknews.ru/20220429/simvol-drujby-narodov-poyuschaya-tantsovschitsa-tamara-xanum--24290223.html
Символ дружбы народов: поющая танцовщица Тамара Ханум
Символ дружбы народов: поющая танцовщица Тамара Ханум
В Международный день танца Sputnik рассказывает несколько ярких эпизодов из жизни основательницы узбекского национального танца Тамаре Ханум.
2022-04-29T22:30+0500
2022-04-29T22:30+0500
2022-04-29T22:30+0500
видео
танец
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С конца 1980-х годов в центре Ташкента работает дом-музей Тамары Ханум. Это достаточно скромное, но уютное место, ведь легендарная певица и танцовщица последние годы жила именно здесь.Вот уже три десятка лет сюда приходят не только жители столицы, но и зарубежные гости. И каждый из них открывает для себя знаменитую танцовщицу по-новому. А помогает в этом старший научный сотрудник музея Шоиста Алимова. Она пришла работать в музей за несколько лет до смерти Тамары Ханум.Шоиста Алимова не только в подробностях знает летопись жизни легендарной артистки, но и успела организовать съемки фильма. В нем Тамара Ханум сама подробно и с большой любовью рассказывает о каждом своем костюме. Уникальная коллекция – настоящая жемчужина экспозиции.Тамара Ханум стала одним из немногих деятелей культуры и искусства, которой при жизни посвятили постоянную выставку ее сценических костюмов. И ведь не могло быть иначе: именно она стала основательницей узбекского национального танца. Когда она обратилась к правительству с просьбой выделить ей помещение для музея, то власти незамедлительно ее выполнили.Кроме этого, Тамара Ханум первой станцевала на сцене народный хорезмский танец лазги."После этого лазги стал сценическим танцем", - рассказала Шоиста Алимова.Тамара Ханум внесла большой вклад и в развитие мирового танцевального искусства. Как рассказала Шоиста Алимова, артистка побывала в 156 странах мира и пела на 86 языках. Благодаря этому она стала настоящим символом дружбы народов.Впервые Тамара Ханум выехала за границу в 19 лет. Это были гастроли в Париж в 1925 году. А в 1935-м она вместе с дойристом усто Олимом Камиловым уже выступала в Лондоне на Всемирном фестивале народного танца. Успех был ошеломительный. Поэтому неудивительно, что достойной наградой стала золотая медаль, которую вручила лично будущая королева Великобритании.Об этом и многом другом рассказывают уникальные экспонаты музея. Здесь живет дух великолепной и всегда живой Тамары Ханум. Архив музея большой. В нем сценические костюмы, обувь и аксессуары танцовщицы, музыкальные инструменты, афиши, сувениры, которые она привозила со всего мира. Здесь также ее фотографии и портреты. А некоторые из них написаны ее дочерью Ванцеттой Ханум. У Тамары Ханум осталась большая семья: двое дочерей и пятеро внуков.Она не только пела и танцевала, но была и общественным деятелем. Как рассказывает Шоиста Алимова, Тамара Ханум была инициатором создания в Узбекистане хореографического училища и государственной консерватории."У нас очень много фильмов о Тамаре Ханум, много информации о ее супруге Мухитдине Кари-Якубове, дочерях, которые помогали восстанавливать этот музей, реставрировать костюмы. Сегодня очень активно помогает ее внучка Алагёз Ханум, которая живет в Москве. Но регулярно приезжает в Узбекистан для участия в фестивалях, организует в музее творческие встречи. Иметь такую личность в истории своей культуры это огромное богатство для нашего народа", - говорит Шоиста Алимова.Дом-музей Тамары Ханум в ближайшее время закрывается на реставрацию. Но ко Дню независимости его планируют открыть.Более подробно - в нашем видео.
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Тамара Ханум
Тамара Ханум
2022-04-29T22:30+0500
true
PT3M53S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
танец, видео
Символ дружбы народов: поющая танцовщица Тамара Ханум
В Международный день танца Sputnik рассказывает несколько ярких эпизодов из жизни основательницы узбекского национального танца Тамаре Ханум.
С конца 1980-х годов в центре Ташкента работает дом-музей Тамары Ханум. Это достаточно скромное, но уютное место, ведь легендарная певица и танцовщица последние годы жила именно здесь.
Вот уже три десятка лет сюда приходят не только жители столицы, но и зарубежные гости. И каждый из них открывает для себя знаменитую танцовщицу по-новому. А помогает в этом старший научный сотрудник музея Шоиста Алимова. Она пришла работать в музей за несколько лет до смерти Тамары Ханум.
Шоиста Алимова не только в подробностях знает летопись жизни легендарной артистки, но и успела организовать съемки фильма. В нем Тамара Ханум сама подробно и с большой любовью рассказывает о каждом своем костюме. Уникальная коллекция – настоящая жемчужина экспозиции.
Тамара Ханум стала одним из немногих деятелей культуры и искусства, которой при жизни посвятили постоянную выставку ее сценических костюмов. И ведь не могло быть иначе: именно она стала основательницей узбекского национального танца. Когда она обратилась к правительству с просьбой выделить ей помещение для музея, то власти незамедлительно ее выполнили.
Кроме этого, Тамара Ханум первой станцевала на сцене народный хорезмский танец лазги.
"После этого лазги стал сценическим танцем", - рассказала Шоиста Алимова.
Тамара Ханум внесла большой вклад и в развитие мирового танцевального искусства. Как рассказала Шоиста Алимова, артистка побывала в 156 странах мира и пела на 86 языках. Благодаря этому она стала настоящим символом дружбы народов.
"Она брала самую популярную народную песню и национальный костюм, переделывала его для сцены. Во всех странах она пела на том языке, на котором ее встречали зрители", - вспоминает Шоиста Алимова.
Впервые Тамара Ханум выехала за границу в 19 лет. Это были гастроли в Париж в 1925 году. А в 1935-м она вместе с дойристом усто Олимом Камиловым уже выступала в Лондоне на Всемирном фестивале народного танца. Успех был ошеломительный. Поэтому неудивительно, что достойной наградой стала золотая медаль, которую вручила лично будущая королева Великобритании.
"Тогда Тамара Ханум танцевала узбекский народный танец пилла. После танца низко поклонилась. Но все молчали. Тамара Артемовна подумала, что это провал, - вспоминает Шоиста Алимова. - Но тут встает королева и начинает хлопать, и за ней аплодисментами взрывается весь стадион".
Об этом и многом другом рассказывают уникальные экспонаты музея. Здесь живет дух великолепной и всегда живой Тамары Ханум. Архив музея большой. В нем сценические костюмы, обувь и аксессуары танцовщицы, музыкальные инструменты, афиши, сувениры, которые она привозила со всего мира. Здесь также ее фотографии и портреты. А некоторые из них написаны ее дочерью Ванцеттой Ханум. У Тамары Ханум осталась большая семья: двое дочерей и пятеро внуков.
Она не только пела и танцевала, но была и общественным деятелем. Как рассказывает Шоиста Алимова, Тамара Ханум была инициатором создания в Узбекистане хореографического училища и государственной консерватории.
"У нас очень много фильмов о Тамаре Ханум, много информации о ее супруге Мухитдине Кари-Якубове, дочерях, которые помогали восстанавливать этот музей, реставрировать костюмы. Сегодня очень активно помогает ее внучка Алагёз Ханум, которая живет в Москве. Но регулярно приезжает в Узбекистан для участия в фестивалях, организует в музее творческие встречи. Иметь такую личность в истории своей культуры это огромное богатство для нашего народа", - говорит Шоиста Алимова.
Дом-музей Тамары Ханум в ближайшее время закрывается на реставрацию. Но ко Дню независимости его планируют открыть.
Более подробно - в нашем видео
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