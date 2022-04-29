https://uz.sputniknews.ru/20220429/simvol-drujby-narodov-poyuschaya-tantsovschitsa-tamara-xanum--24290223.html

Символ дружбы народов: поющая танцовщица Тамара Ханум

Символ дружбы народов: поющая танцовщица Тамара Ханум

В Международный день танца Sputnik рассказывает несколько ярких эпизодов из жизни основательницы узбекского национального танца Тамаре Ханум.

2022-04-29T22:30+0500

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видео

танец

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С конца 1980-х годов в центре Ташкента работает дом-музей Тамары Ханум. Это достаточно скромное, но уютное место, ведь легендарная певица и танцовщица последние годы жила именно здесь.Вот уже три десятка лет сюда приходят не только жители столицы, но и зарубежные гости. И каждый из них открывает для себя знаменитую танцовщицу по-новому. А помогает в этом старший научный сотрудник музея Шоиста Алимова. Она пришла работать в музей за несколько лет до смерти Тамары Ханум.Шоиста Алимова не только в подробностях знает летопись жизни легендарной артистки, но и успела организовать съемки фильма. В нем Тамара Ханум сама подробно и с большой любовью рассказывает о каждом своем костюме. Уникальная коллекция – настоящая жемчужина экспозиции.Тамара Ханум стала одним из немногих деятелей культуры и искусства, которой при жизни посвятили постоянную выставку ее сценических костюмов. И ведь не могло быть иначе: именно она стала основательницей узбекского национального танца. Когда она обратилась к правительству с просьбой выделить ей помещение для музея, то власти незамедлительно ее выполнили.Кроме этого, Тамара Ханум первой станцевала на сцене народный хорезмский танец лазги."После этого лазги стал сценическим танцем", - рассказала Шоиста Алимова.Тамара Ханум внесла большой вклад и в развитие мирового танцевального искусства. Как рассказала Шоиста Алимова, артистка побывала в 156 странах мира и пела на 86 языках. Благодаря этому она стала настоящим символом дружбы народов.Впервые Тамара Ханум выехала за границу в 19 лет. Это были гастроли в Париж в 1925 году. А в 1935-м она вместе с дойристом усто Олимом Камиловым уже выступала в Лондоне на Всемирном фестивале народного танца. Успех был ошеломительный. Поэтому неудивительно, что достойной наградой стала золотая медаль, которую вручила лично будущая королева Великобритании.Об этом и многом другом рассказывают уникальные экспонаты музея. Здесь живет дух великолепной и всегда живой Тамары Ханум. Архив музея большой. В нем сценические костюмы, обувь и аксессуары танцовщицы, музыкальные инструменты, афиши, сувениры, которые она привозила со всего мира. Здесь также ее фотографии и портреты. А некоторые из них написаны ее дочерью Ванцеттой Ханум. У Тамары Ханум осталась большая семья: двое дочерей и пятеро внуков.Она не только пела и танцевала, но была и общественным деятелем. Как рассказывает Шоиста Алимова, Тамара Ханум была инициатором создания в Узбекистане хореографического училища и государственной консерватории."У нас очень много фильмов о Тамаре Ханум, много информации о ее супруге Мухитдине Кари-Якубове, дочерях, которые помогали восстанавливать этот музей, реставрировать костюмы. Сегодня очень активно помогает ее внучка Алагёз Ханум, которая живет в Москве. Но регулярно приезжает в Узбекистан для участия в фестивалях, организует в музее творческие встречи. Иметь такую личность в истории своей культуры это огромное богатство для нашего народа", - говорит Шоиста Алимова.Дом-музей Тамары Ханум в ближайшее время закрывается на реставрацию. Но ко Дню независимости его планируют открыть.Более подробно - в нашем видео.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

танец, видео