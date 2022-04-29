https://uz.sputniknews.ru/20220429/skolko-myasa-mojno-est-v-den--24270105.html

Сколько мяса можно есть в день?

Сколько мяса можно есть в день?

Норму потребления мяса озвучили диетологи. Чрезмерные объемы мяса в рационе питания могут привести к развитию болезней. 29.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-29T07:00+0500

2022-04-29T07:00+0500

2022-04-29T07:00+0500

это интересно

мясо

диетолог

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Мясо полезно для организма человека, поскольку содержит аминокислоты. Однако важно есть его в правильных объемах. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, к.м.н., доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.По словам врача, есть данный продукт в большом количестве нет необходимости: установленная норма – 15 процентов от суточной калорийности, или 50 - 150 граммов в день.При этом не все мясные продукты пригодны для ежедневного употребления, поскольку в некоторых из них содержится огромное количество вредных для организма жиров, подчеркивает специалист.Медик призвал уменьшить количество мяса с содержанием плохих жиров, а именно, красного мяса (говядины, свинины, баранины) до одного раза в неделю либо в месяц.Плохие жиры – первая причина инсульта, инфаркта и атеросклероза. Помимо того, губительно для слизистой кишечника и само воздействие продуктов переваривания мяса, объяснил ученый.Злоупотребление красным мясом чревато не только развитием опасных заболеваний, но и сокращением жизни человека в целом, подчеркнул Бобровский.Максимально безопасные варианты - мясо молодого ягненка с низким содержанием плохих жиров, а предпочтительнее всего мясо птицы, отмечает врач.Людям в возрасте старше 60 лет категорически не рекомендуется ежедневное потребление мяса, здесь источником аминокислот для них успешно могут стать грибы, тофу, рыба и морепродукты.Известно, что именно в грибах, называемых за это лесным мясом, аминокислоты более полноценны, чем в любой другой растительной пище. Однако успешно заменить мясо возможно только сочетанием грибов и сыра тофу на основе сои, либо рыбы и морепродуктов, в которых белок максимально идентичен мясному, резюмировал ученый.Читайте также: Врач назвал идеальную кашу

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мясо, диетолог