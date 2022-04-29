https://uz.sputniknews.ru/20220429/termity-serezno-povredili-arxitekturnye-pamyatniki-v-uzbekistane-24283995.html
Термиты серьезно повредили архитектурные памятники в Узбекистане
Термиты серьезно повредили архитектурные памятники в Узбекистане
Какие достопримечательности пострадали и насколько помогают специальные "ловушки" для насекомых, читайте в материале.
2022-04-29T15:41+0500
2022-04-29T15:41+0500
2022-04-29T15:49+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Термиты нанесли серьезный ущерб 33 историческим памятникам, в охраняемом ЮНЕСКО историко-архитектурном комплексе Ичан-Кала.Он находится в Хорезмской области.Как отметил глава института зоологии Академии наук Бахтиер Холматов, насекомые нанесли ущерб старинной мечети "Джума" с ее 212 деревянными колоннами. Некоторые из них были украшены в художественной резьбой по дереву X-XI веков.Пострадали исторических объектах еще в четырех регионах: Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане.От значительных разрушений спасают специальные "термитные ловушки". Их сделали в лаборатории общей энтомологии и арахнологии института.Также ученые создали искусственный термитник, который помог досконально изучить скрытую жизнь этого вида насекомых.По оценке Холматова, из-за глобального изменения климата, повышения температуры и антропогенных факторов термиты мигрируют из своих естественных мест обитания и наносят серьезный ущерб деревянным постройкам.Читайте также:
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Термиты серьезно повредили архитектурные памятники в Узбекистане
15:41 29.04.2022 (обновлено: 15:49 29.04.2022)
Какие достопримечательности пострадали и насколько помогают специальные "ловушки" для насекомых, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Термиты нанесли серьезный ущерб 33 историческим памятникам, в охраняемом ЮНЕСКО историко-архитектурном комплексе Ичан-Кала.
Он находится в Хорезмской области.
Как отметил глава института зоологии Академии наук Бахтиер Холматов, насекомые нанесли ущерб старинной мечети "Джума" с ее 212 деревянными колоннами. Некоторые из них были украшены в художественной резьбой по дереву X-XI веков.
Пострадали исторических объектах еще в четырех регионах: Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийской областях и Каракалпакстане.
По словам Холматова, термиты также повредили территорию буддийского храмового комплекса в Сурхандарьинской области, построенного в I-III веках.
От значительных разрушений спасают специальные "термитные ловушки". Их сделали в лаборатории общей энтомологии и арахнологии института.
Также ученые создали искусственный термитник, который помог досконально изучить скрытую жизнь этого вида насекомых.
По оценке Холматова, из-за глобального изменения климата, повышения температуры и антропогенных факторов термиты мигрируют из своих естественных мест обитания и наносят серьезный ущерб деревянным постройкам.