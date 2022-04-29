https://uz.sputniknews.ru/20220429/zaxvat-aktivov-skolko-rossiyskix-deneg-ssha-mogut-potratit-na-svoi-tseli-24284868.html

"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели

"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели

Американцы решили направить два миллиона долларов из арестованных российских активов на помощь Украине.

2022-04-29T16:42+0500

2022-04-29T16:42+0500

2022-04-29T16:42+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik, Михаил Катков, Алена Казакова. Забирать чужое им не впервой: у Афганистана отняли семь миллиардов, у Ирана — на порядок больше. Если в Вашингтоне войдут в раж, Москва многое потеряет.Принудительная помощьПалата представителей США одобрила законопроект, позволяющий использовать замороженные российские средства для поддержки Украины и "демократизации России" (417 конгрессменов — за, восемь — против).Для затравки призвали президента Джо Байдена продать арестованные в рамках санкций предметы роскоши, пишет The New York Times. Правда, законопроект, лишающий владельцев активов права оспаривать эти действия, не прошел, но радоваться рано.Байден заявил, что направляет в Конгресс пакет предложений по противодействию российским олигархам. Кроме того, Госдеп рассматривает возможность признать Россию спонсором терроризма. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на все решения Вашингтона, даже на такие "идиотические".Еще в середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что замороженные активы российским бизнесменам не вернут. При этом сам классифицировал это как "захват".И двумя миллионами Вашингтон, скорее всего, не ограничится. Американцы заморозили сто миллиардов долларов, принадлежащих ЦБ России, но лежащих на счетах ФРС. Глава Госдепа Энтони Блинкен не скрывает, что в Белом доме раздумывают, как бы переправить их Киеву. Мешают юридические тонкости.Аппетиты Зеленского и того больше: он рассчитывает на 400 миллиардов долларов из средств ЦБ и российских миллиардеров.Грабеж средь бела дняВ прошлом году, после бегства от талибов, американцы заморозили около семи миллиардов долларов Афганистана. Объяснили, что это послужит дипломатическим рычагом для давления на Кабул.Часть средств направили на компенсации семьям, пострадавшим от теракта 11 сентября 2001-го, остальное пойдет на гуманитарную помощь. Талибы назвали это грабежом, но в Вашингтоне ничуть не смутились. Там ссылаются на двадцать лет инвестиций США и их союзников в афганскую экономику. Хотя даже генсек ООН Антониу Гутерреш требовал вернуть эти деньги, поскольку страна "висит на волоске".К тому же американцы бросили в Афганистане военное оборудование примерно на те же семь миллиардов. По крайней мере, так сообщил CNN, указав на отчет Пентагона перед законодателями. Военные самолеты и автомобили, оружие, боеприпасы и средства связи оказались в руках "Талибана"*.Ирану не досталось даже этого. Замороженные после исламской революции 1979 года активы оценивают в 100-120 миллиардов долларов. Причем средства находятся не только в США, но и в Китае, Южной Корее, Люксембурге, Японии и Ираке. Большая часть — доходы от нефти.Революция свергла удобного для Вашингтона шаха Мохаммеда Пехлеви. Посольство США в Тегеране захватили, в заложники взяли 66 американцев. Последнего из них освободили лишь в конце 1981-го.Ни суда, ни денег"Подобные действия американской стороны находятся вне каких-либо международных правовых рамок. Очевидно, эту линию продолжат и дальше, предпримут шаги, которые раньше казались невозможными, — полагает юрист-международник Дмитрий Романенко. — Конечно, будут разговоры об ответных мерах. Россия может оставить за собой право на арест активов как физических, так и юридических лиц США на территории страны".Он сомневается, что решение конгресса удастся оспорить, поскольку "никто не постесняется давить" на международные суды — и, разумеется, не в пользу России."Идею использовать российские замороженные триста миллиардов долларов высказали в Киеве, а затем подхватили в Вашингтоне, — отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — Но выяснилось, что для этого есть определенные юридические преграды. Одно дело арестовать счета, совсем другое — потратить имеющиеся на них средства. Национальных органов или судебных инстанций для этого недостаточно".По его словам, такого еще не было. "Да, напоминает ситуацию с Афганистаном, но "Талибан"* — запрещенная террористическая организация. Можно считать это полупрецедентом. Обычно же средства замораживают, как с Ираном, а потом решается вопрос их возвращения. Либо же эти активы удерживают неопределенно долго, используя для экономических взаимозачетов", — добавляет эксперт.Российские деньги могут передать и странам Евросоюза, принявшим украинских беженцев. При этом собеседник РИА Новости сомневается, что эти средства потратят по назначению."Американцы начинают с пилотных проектов, не рискуя сразу объявить, что потратят все триста миллиардов. Однако если отрезать кусочками, то постепенно это будет казаться легитимным. Сейчас возьмут первый транш, направят его Украине на гуманитарную помощь или еще что-то. И постепенно станут суммы увеличивать. Вот общественность и привыкнет", — рассуждает Васильев.Вашингтон создает чрезвычайно опасный прецедент в мировой финансовой практике. И ни одна страна уже не может быть уверенной, что ее сбережения в безопасности.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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