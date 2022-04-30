https://uz.sputniknews.ru/20220430/agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-vyyavilo-mnojestvennye-narusheniya--24302172.html

Агентство по защите прав потребителей выявило множественные нарушения

Агентство по защите прав потребителей выявило множественные нарушения

В Узбекистане с начала года агентство по защите прав потребителей выявило почти две тысячи правонарушений.

2022-04-30T19:50+0500

2022-04-30T19:50+0500

2022-04-30T19:50+0500

общество

нарушения

законодательство

реклама

агентство по защите прав потребителей

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Агентством по защите прав потребителей проводится регулярный мониторинг локальной рекламы на предмет соответствия требованиям законодательства. Зачастую из-за нарушения требований недостоверная или искаженная информация в рекламе приводит к заблуждению потребителей.За три месяца с начала года агентство выявило 1928 случаев разного рода правонарушений по всей стране. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в Агентстве по защите прав потребителей.В частности, в рекламе лекарственных препаратов и биологически активных добавок в СМИ, социальных сетях и наружной рекламе выявили 152 нарушений, в рекламе запрещенных букмекерских контор и тотализаторов - 34, в рекламе алкогольной и табачной продукции - 25.По некоторым из них возбуждено 15 дел, а по остальным рекламодателям были выданы соответствующие предписания.При этом потребителям, которые пострадали в результате недобросовестной рекламы, в полном объеме возмещены расходы на товары и услуги на сумму 44 млн сумов.По результатам исследования агентство направило письма в соответствующие ведомства об ограничении деятельности около 10 сайтов. На них была размещена рекламы табака, табачных изделий, сигарет, электронных сигарет и алкогольной продукции.Важно отметить, что агентством налажена работа по предоставлению рекламодателям необходимой консультации и заключений на соответствие требованиям законодательства о рекламе по проектам рекламных эскизов.Закон о рекламе в новой редакции установил требования к схемам размещения конструкций наружной рекламы. Они, в частности, должны соответствовать документам градостроительного планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.Запрещается размещать рекламу в учебниках и тетрадях, указывать цены на рекламу в иностранной валюте. Кроме того, нельзя использовать в рекламных материалах формы, фразы и образы, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности, а также скрывать от потребителя информацию об основных свойствах рекламируемого товара.

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нарушения, законодательство, реклама, агентство по защите прав потребителей, узбекистан