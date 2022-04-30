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Безос потерял $20 млрд из своего состояния за один день
Безос потерял $20 млрд из своего состояния за один день
Акции Amazon показали худший результат на бирже за последние восемь лет.
2022-04-30T15:27+0500
2022-04-30T15:27+0500
в мире
доллары
акции
amazon
фондовая биржа
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Основатель американской компании и крупнейшей в мире торговой платформы Amazon Джефф Безос потерял практически $20 млрд собственного капитала. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на британское издание Daily Mail.В пятницу торги акциями компании показали худший результат на биржах за восемь лет торгов.Акции американской торговой платформы рухнули в полдень 29 апреля – до $2527,64 за одну ценную бумагу. Такое значительное падение произошло на фоне недавнего заявления компании.Известно, что впервые с 2015 года Amazon объявила об убытках за последний квартал, рост продаж также замедлился впервые за 21 год.Именно главе и основателю Amazon Джеффу Безосу принадлежат 11,1% акций – большая часть его состояния состоит из ценных бумаг компании.Как сообщает Bloomberg Billionaires Index, на момент закрытия торгов в четверг состояние Безоса составляло около $169 млрд, а благодаря "черной пятнице" оно потеряло сразу 12%.С учетом понесенных убытков бизнесмен с начала 2022 года потерял уже около $40 млрд капитала. Однако он все еще занимает позицию второго самого богатого человека в мире. На первом месте располагается Илон Маск.По данным издания, падение цен на акции Amazon также подтолкнуло NASDAQ к резкому месячному снижению в пятницу. Видимо, рынки США закончат март с худшими месячными показателями с начала пандемии COVID-19.
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доллары, акции, amazon, фондовая биржа

Безос потерял $20 млрд из своего состояния за один день

15:27 30.04.2022
© AP Photo / John LocherГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / John Locher
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Акции Amazon показали худший результат на бирже за последние восемь лет.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Основатель американской компании и крупнейшей в мире торговой платформы Amazon Джефф Безос потерял практически $20 млрд собственного капитала. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на британское издание Daily Mail.
В пятницу торги акциями компании показали худший результат на биржах за восемь лет торгов.
Акции американской торговой платформы рухнули в полдень 29 апреля – до $2527,64 за одну ценную бумагу. Такое значительное падение произошло на фоне недавнего заявления компании.
Известно, что впервые с 2015 года Amazon объявила об убытках за последний квартал, рост продаж также замедлился впервые за 21 год.
Именно главе и основателю Amazon Джеффу Безосу принадлежат 11,1% акций – большая часть его состояния состоит из ценных бумаг компании.
Как сообщает Bloomberg Billionaires Index, на момент закрытия торгов в четверг состояние Безоса составляло около $169 млрд, а благодаря "черной пятнице" оно потеряло сразу 12%.
С учетом понесенных убытков бизнесмен с начала 2022 года потерял уже около $40 млрд капитала. Однако он все еще занимает позицию второго самого богатого человека в мире. На первом месте располагается Илон Маск.
По данным издания, падение цен на акции Amazon также подтолкнуло NASDAQ к резкому месячному снижению в пятницу. Видимо, рынки США закончат март с худшими месячными показателями с начала пандемии COVID-19.
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