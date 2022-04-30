https://uz.sputniknews.ru/20220430/byvshiy-prezident-turkmenistana-vypustil-knigu-o-smysle-svoey-jizni-24298045.html

Бывший президент Туркменистана выпустил книгу о смысле своей жизни

Бывший президент Туркменистана выпустил книгу о смысле своей жизни

О выходе издания сообщил действующий глава государства Сердар Бердымухамедов.

2022-04-30T13:07+0500

2022-04-30T13:07+0500

2022-04-30T13:07+0500

в мире

туркменистан

президент

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Бывший президент Туркменистана, а в данное время председатель верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал в отпуске книгу воспоминаний "Смысл моей жизни". Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местное телевидение.Ранее председатель попросил предоставить ему отпуск с 1 апреля, чтобы он мог закончить свои мемуары.Известно, что нынешний туркменский лидер Сердар Бердымухамедов сообщил о выходе новой книги на заседании правительства.В ходе открытия заседания президент сообщил, что Аркадаг (с туркменского – "опора") будучи в отпуске продолжил работать над новыми книгами и в 29 апреля подарил читателям и всему государству очередное издание – "Смысл моей жизни".Бердымухамедов особо выделил, что в новом произведении "собраны вспоминания о важных этапах жизненного пути, взгляды и мысли" бывшего главы государства.По его заявлению, особое место в новой работе отведено истории туркменского народа, а также традициям, ценностям предыдущих поколений и развитию страны в настоящее время.Глава государства подчеркнул, что "Смысл моей жизни" даст народу Туркменистана духовную поддержку для достижения всех целей и задач, запланированных на ближайшие 30 лет.Гурбангулы Бердымухамедов находился на посту президента Туркменистана почти 15 лет. При этом он активно занимался литературным трудом: выпускал книги о туркменской истории, коврах, ахалтекинских конях, кулинарии, музыке, чае, пословицах, собаках породы алабай и на многие другие темы. По данным электронной библиотеки всего экс-президент написал около 70 книг.

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