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https://uz.sputniknews.ru/20220430/moskovskiy-shater-ramadana-obedinyaet-musulman-rossii-i-mira---video-24301292.html
Московский "Шатер Рамадана" объединяет мусульман России и мира - видео
Московский "Шатер Рамадана" объединяет мусульман России и мира - видео
Двери "Шатра Рамадана" в Москве открыты для представителей всех конфессий.
2022-04-30T19:09+0500
2022-04-30T19:09+0500
общество
священный месяц рамадан
мусульмане
снг
москва
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Каждый год мусульмане и представители других вероисповедований объединяются в священный месяц Рамадан в культурном, благотворительном и просветительском проекте под названием "Шатер Рамадана".Ежедневно в священный месяц для всех мусульман в просторном шатре около Мемориальной мечети на Поклонной горе мусульмане Москвы организовывают большой ифтар для постящихся и всех желающих.Проект "Шатер Рамадана" уникален и не имеет аналогов в мире. Каждый день месяца Рамадан представители различных диаспор, республик и национальностей проводят свои культурно-просветительские вечера, где знакомят посетителей шатра не только с основами ислама, но также рассказывают о своих родных регионах, знакомят гостей вечера со своей историей, культурой, обычаями и традициями. Каждый вечер незадолго до захода солнца мусульмане Москвы разных национальностей собираются вместе под сводами гостеприимного шатра. Здесь можно послушать выступления видных религиозных, общественных, культурных деятелей, политиков, журналистов, глав регионов и послов государств.Помимо прочего, на мероприятиях проекта можно послушать чтение Корана, исполнение нашидов певцами с различных точек мира, посмотреть национальные музыкальные номера, а также пообщаться с единомышленниками и затем разделить с ними ифтар.Так, корреспонденты Sputnik в пятницу посетили очередной вечер в рамках проекта, который в этот раз был организован посольством республики Иран.На мероприятии присутствовал посол Исламской Республики Иран. Он выступил с речью и призвал всех верующих мира к единству. Также был организован небольшой концерт, где выступила группа певцов из Ирана – они исполнили аяты из Корана и красивые нашиды.В заключение вечера организаторы провели конкурс на проверку знаний об исламе, победителям раздали памятные подарки и сувениры.Двери "Шатра Рамадана" открыты для представителей всех религий – ежегодно в шатер организуется приезд ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, сирот и участников различных общественных организаций.Напомним: Шатер Рамадана – это ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и Правительства Москвы. В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе (ул. Минская д.2Б). Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.
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священный месяц рамадан, мусульмане, снг, москва

Московский "Шатер Рамадана" объединяет мусульман России и мира - видео

19:09 30.04.2022
© SputnikШатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс
Шатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
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Алина Ниязбакиева
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Двери "Шатра Рамадана" в Москве открыты для представителей всех конфессий.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Каждый год мусульмане и представители других вероисповедований объединяются в священный месяц Рамадан в культурном, благотворительном и просветительском проекте под названием "Шатер Рамадана".
Ежедневно в священный месяц для всех мусульман в просторном шатре около Мемориальной мечети на Поклонной горе мусульмане Москвы организовывают большой ифтар для постящихся и всех желающих.
Проект "Шатер Рамадана" уникален и не имеет аналогов в мире. Каждый день месяца Рамадан представители различных диаспор, республик и национальностей проводят свои культурно-просветительские вечера, где знакомят посетителей шатра не только с основами ислама, но также рассказывают о своих родных регионах, знакомят гостей вечера со своей историей, культурой, обычаями и традициями.
© SputnikРасписание "Шатра Рамадана" на 2022 год
Расписание Шатра Рамадана на 2022 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
Расписание "Шатра Рамадана" на 2022 год
© Sputnik
Каждый вечер незадолго до захода солнца мусульмане Москвы разных национальностей собираются вместе под сводами гостеприимного шатра. Здесь можно послушать выступления видных религиозных, общественных, культурных деятелей, политиков, журналистов, глав регионов и послов государств.
Помимо прочего, на мероприятиях проекта можно послушать чтение Корана, исполнение нашидов певцами с различных точек мира, посмотреть национальные музыкальные номера, а также пообщаться с единомышленниками и затем разделить с ними ифтар.
Так, корреспонденты Sputnik в пятницу посетили очередной вечер в рамках проекта, который в этот раз был организован посольством республики Иран.
На мероприятии присутствовал посол Исламской Республики Иран. Он выступил с речью и призвал всех верующих мира к единству. Также был организован небольшой концерт, где выступила группа певцов из Ирана – они исполнили аяты из Корана и красивые нашиды.
© SputnikШатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс
Шатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
Шатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс
© Sputnik
В заключение вечера организаторы провели конкурс на проверку знаний об исламе, победителям раздали памятные подарки и сувениры.
Двери "Шатра Рамадана" открыты для представителей всех религий – ежегодно в шатер организуется приезд ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, сирот и участников различных общественных организаций.
Напомним: Шатер Рамадана – это ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и Правительства Москвы. В священном месяце Рамадан шатер размещается на парковочной площадке при Мемориальной мечети на Поклонной горе (ул. Минская д.2Б). Сюда с заходом солнца все желающие приглашаются разделить праздничный ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера профессиональных национальных коллективов.
© SputnikШатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс
Шатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2022
Шатёр Рамадана - Вечер Ирана Посвященный Международному Дню Аль-Кудс
© Sputnik
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