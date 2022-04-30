https://uz.sputniknews.ru/20220430/na-territorii-botkinskogo-kladbischa-proshyol-blagotvoritelnyy-subbotnik-24300314.html

На территории Боткинского кладбища прошёл благотворительный субботник

На территории Боткинского кладбища прошёл благотворительный субботник

Участие в мероприятии приняли посол России Олег Мальгинов с супругой.

2022-04-30T17:12+0500

2022-04-30T17:12+0500

2022-04-30T17:12+0500

общество

субботник

благотворительность

посол

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В субботу на территории Боткинского кладбища в Ташкенте состоялся благотворительный субботник. В акции приняло участие более 100 человек, в том числе числе неравнодушные граждане группы "Память о ташкентцах", активисты Международной команды "Волонтёры Победы", представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии, Посольства России, Россотрудничества в Узбекистане, а также представители Русского культурного центра. Акцию благословил Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Посол России Олег Мальгинов с супругой также приняли личное участие в мероприятии. Команда волонтёров Победы также приняла участие в субботнике. Волонтеры облагородили более 70 захоронений участников Великой Отечественной войны, расчистили дорожки и покрасили выцветшие элементы надгробий. Также ребята из волонтерского движения провели акцию "Звезда Памяти" - на захоронениях были очищены и покрашены звёзды. Люди, пришедшие почтить память своих близких накануне Радуницы – дня поминовения усопших, активно интересовались субботником и отмечали, что впервые наблюдают такие масштабы. Они выражали благодарность участникам мероприятия за неравнодушие к памяти героев Великой Отечественной войны. Также была высоко оценена работа волонтерского движения.Многие посетители кладбища в процессе присоединились к этой акции и выразили готовность поучаствовать и оказать помощь в предстоящих благотворительных мероприятиях.

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субботник, благотворительность, посол, олег мальгинов