На территории Боткинского кладбища прошёл благотворительный субботник
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеБлаготворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Участие в мероприятии приняли посол России Олег Мальгинов с супругой.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В субботу на территории Боткинского кладбища в Ташкенте состоялся благотворительный субботник. В акции приняло участие более 100 человек, в том числе числе неравнодушные граждане группы "Память о ташкентцах", активисты Международной команды "Волонтёры Победы", представители Ташкентской и Узбекистанской Епархии, Посольства России, Россотрудничества в Узбекистане, а также представители Русского культурного центра.
Акцию благословил Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Посол России Олег Мальгинов с супругой также приняли личное участие в мероприятии.
Акцию благословил Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Посол России Олег Мальгинов с супругой также приняли личное участие в мероприятии.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеБлаготворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Благотворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Команда волонтёров Победы также приняла участие в субботнике. Волонтеры облагородили более 70 захоронений участников Великой Отечественной войны, расчистили дорожки и покрасили выцветшие элементы надгробий.
Также ребята из волонтерского движения провели акцию "Звезда Памяти" - на захоронениях были очищены и покрашены звёзды.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеБлаготворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Благотворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Люди, пришедшие почтить память своих близких накануне Радуницы – дня поминовения усопших, активно интересовались субботником и отмечали, что впервые наблюдают такие масштабы.
Они выражали благодарность участникам мероприятия за неравнодушие к памяти героев Великой Отечественной войны. Также была высоко оценена работа волонтерского движения.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеБлаготворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Благотворительный субботник на территории Боткинского кладбища 30 апреля в Ташкенте.
Многие посетители кладбища в процессе присоединились к этой акции и выразили готовность поучаствовать и оказать помощь в предстоящих благотворительных мероприятиях.