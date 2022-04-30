https://uz.sputniknews.ru/20220430/tashkent-tebya-lyubit---kak-vstrechali-kamilu-valievu--24302498.html
Ташкент тебя любит - как встречали Камилу Валиеву
Ташкент тебя любит - как встречали Камилу Валиеву
Российские фигуристы выступили в Ташкенте на шоу Этери Тутберидзе.
2022-04-30T20:29+0500
2022-04-30T20:29+0500
2022-04-30T20:29+0500
спорт
ташкент
фигурист
этери тутберидзе
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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В пятницу в Ташкенте состоялось уникальное шоу самых титулованных фигуристов России и мира "Чемпионы на льду".Team Tutberidze - очевидно, лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей, - по завершении соревновательного сезона, представила исключительное зрелище в столице Узбекистана.Среди других прославленных российских спортсменов в Ташкенте также выступила Камила Валиева, олимпийская чемпионка игр в Пекине в командных соревнованиях. После выступления фанаты спортсменки засыпали ее цветами, игрушками и подарками.Юная звездочка поблагодарила Ташкент в своем Telegram-канале за теплый прием. В ответ молодая спортсменка получила шквал восторженных комментариев от преданных узбекистанских поклонников.Фанаты фигурного катания уже с нетерпением ждут следующего приезда Валиевой в Ташкент.Все звезды Олимпийской сборной России подарили ташкентским зрителям вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Гости шоу увидели соревновательные программы, с которыми российские фигуристы уже установили ряд мировых рекордов и боролись за медали Олимпиады в Пекине.Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставили равнодушными как давних поклонников фигурного катания, так и тех, кто только открывает этот вид спорта для себя.
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ташкент, фигурист, этери тутберидзе
Ташкент тебя любит - как встречали Камилу Валиеву
Российские фигуристы выступили в Ташкенте на шоу Этери Тутберидзе.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В пятницу в Ташкенте состоялось уникальное шоу самых титулованных фигуристов России и мира "Чемпионы на льду".
Team Tutberidze - очевидно, лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей, - по завершении соревновательного сезона, представила исключительное зрелище в столице Узбекистана.
Среди других прославленных российских спортсменов в Ташкенте также выступила Камила Валиева, олимпийская чемпионка игр в Пекине в командных соревнованиях. После выступления фанаты спортсменки засыпали ее цветами, игрушками и подарками.
Юная звездочка поблагодарила Ташкент в своем Telegram-канале за теплый прием. В ответ молодая спортсменка получила шквал восторженных комментариев от преданных узбекистанских поклонников.
"Камила, ты прекрасно сегодня выступила. Было просто замечательно!", - пишет поклонница на странице Камилы.
Фанаты фигурного катания уже с нетерпением ждут следующего приезда Валиевой в Ташкент.
"Камилочка, я безумно рада что увидела тебя в живую ,я никогда не забуду этот вечер, обязательно ещё приезжайте в Ташкент, ты самая лучшая!!! С нетерпением ждём следующей нашей встречи!!!", - восхищаются фанаты.
Все звезды Олимпийской сборной России подарили ташкентским зрителям вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Гости шоу увидели соревновательные программы, с которыми российские фигуристы уже установили ряд мировых рекордов и боролись за медали Олимпиады в Пекине.
Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставили равнодушными как давних поклонников фигурного катания, так и тех, кто только открывает этот вид спорта для себя.